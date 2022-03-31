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يحتاج الكثير من الرجال والنساء بعض الأطعمة التي تزيد من نشاطهم خاصة من يخرجون إلى الشارع بشكل يومي لأعمالهم، حيث من الممكن أن يحدث خمول بعد ساعات قليلة بسبب المجهود البدني أو الذهني الذي يحدث، ولكن ينبغي أن نعلم أن هناك بعض الأطعمة الصحية التي تعمل على مد الجسم بالنشاط والحيوية، ويكون لها تأثير إيجابي جدا على النشاط اليومي للجسم، ومن أشهر هذه الأطعمة السبانخ والبصل والتونة والطماطم والبروكلي والزنجبيل والمحار وزيت الزيتون وغيرها من المأكولات الأخرى. بعض الأطعمة التي تزيد من نشاط الجسم البصل حيث أن البصل لديه الكثير من الفوائد الصحية مثل دعم القلب والتنحيف كما أنه يمتلك الكثير من مضادات الأكسدة والعناصر الغذائية.

السبانخ حيث تحتوي السبانخ على حمض الفوليك، وحمض الفوليك له أهمية كبيرة جدا لصحة الجسم، وذلك في الوقاية من العديد من الأمراض مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسكتات والسرطانات وحتى أمراض الإكتئاب

التونة تحتوي التونة على فيتامين د ويعمل هذا الفيتامين على زيادة العمر والحفاظ على الوزن المثالي، لأنها مهمة جدا في تقليل السعرات الحرارية ومهمة في صحة القلب.

الطماطم عمل الطماطم على زيادة نسبة الخصوبة عند الرجال لأن الطماطم تحتوى على الكثير من مضادات الأكسدة.

البروكلي يحتوي البروكلي على الكثير من الفوائد حيث أن البروكلي من أهم الخضروات التي تحتوي على المركبات المعقدة وهذه المركبات تعمل على حماية الجسم من الإصابة بالسرطانات. أطعمة ومشروبات مفيدة للجسم الزنجبيل حيث أن للزنجبيل من أشهر وأقدم الأعشاب التي يتم استخدامها للكثير من الأغراض الطبية ويتم استخدامه في الطهي أيضاً.

عصير الرمان يحتوي عصير الرمان على الكثير من مضادات الأكسدة وتعمل هذه المضادات على حماية الجسم من الكثير من الأمراض المزمنة.

المحار حيث يحتوي على كميات كبيرة من الزنك، حيث يعمل المحار على تقوية الجهاز المناعي للجسم وتقوية العضلات ويعزز من سرعة الشفاء من الأمراض والجروح الملتهبة فيعمل على سرعة إلتئامها.

الزيتون حيث يحتوي على الكثير من الدهون الأحادية الغير مشبعة ويحتوي على الكثير من مضادات الأكسدة. عمر شويل - جدة هذه الأطعمة تمد جسمك بالطاقة في رمضان وتنشط حركة الدم على رأسها البصل - ثقفني

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