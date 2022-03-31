انسي الصلع.. خلطة معجزة لإعادة إنبات الشعر الخفيف وتكثيفه وملأ الفراغات مجربه وفعاله 100%

انسي الصلع.. خلطة معجزة لإعادة إنبات الشعر الخفيف يمكنك الآن التطرق إلى أهم وصفات وطرق طبيعية لإنبات الشعر ومعالجة مشكلة الصلع، فمن المعروف أنه بعد مرور الوقت والتقدم في العمر يبدأ الشعر في التساقط وتحدث مشكلة الصلع، ولكن هناك أحيانًا بعض الحالات التي تعاني من مشكلة الصلع وتساقط الشعر بغزارة وفقًا لبعض الظروف المحيطة والنفسية الغير جيدة، كما أن الصلع له عدة أسباب يمكننا طرحها في مقالنا اليوم، كما أن هذه المشكلة لها حل يساعد على إنبات الشعر مرة أخرى وملء الفراغات.

أهم طرق طبيعية لإنبات الشعر ومعالجة الصلع

1. وصفة عصير البصل

تعتبر هذه الوصفة أحد أفضل الوصفات الطبيعية لإنبات الشعر ومعالجة الصلع حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكبريت الذي يعمل على تعزيز إنتاج الكولاجين الطبيعي لفروة الرأس.

قومي بتقطيع البصل إلى شرائح رفيعة وقومي بعصرها جيدًا ودلكي شعرك بها لمدة ربع ساعة ثم قومي بشطفها جيدًا حتى تستفاد منها أنسجة الرأس حتى يزيد من نمو الشعر بسهولة.

2. وصفة جوز الهند والعسل

قومي بخلط ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند مع ملعقة من العسل الأبيض وقومي بتقليبهم جيدًا.

اغسلي شعرك وقسميه إلى أجزاء متساوية ثم قومي بفرده على شعرك وصففيه على شكل كحكة.

غطي شعرك واتركيه لمدة ساعة كاملة ثم قومي بغسل شعرك بعد ذلك بالشامبو حتى تحصلي على نتائج مميزة.

أهم أسباب حدوث مشكلة الصلع