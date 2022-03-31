نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة ألذ وجبة للسحور في رمضان بمذاق لذيذ كالمطاعم في المقال التالي
الفول بالدقة والطحينة ، من ألذ الوجبات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت بسيط وبمكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن مذاقه لذيذ ومميز للغاية ويعد من ألذ الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها للسحور.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة.
مكونات الفول بالدقة والطحينة
تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:
- فص ثوم كبير مقطع.
- ملعقة كبيرة من البصل المفروم.
- ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم
- وملعقة كبيرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.
- نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.
- عصير نصف ثمرة ليمون.
- ملعقة صغيرة من الخل.
- أربع ملاعق كبار من الزيت.
- ملعقتين كبار من الطحينة مخلوطين مع ملعقتين كبار من الماء.
- كوب من الفول المدمس.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بإحضار هون أو مدق ونضع بداخله كلا من الثوم والبصل والفلفل الرومي والطماطم والملح والفلفل الأسود والكزبرة والكمون.
- ثم نقوم بدق جميع المكونات جيدا مع بعضهم البعض حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نقوم بعد ذلك بإضافة الليمون والخل ونقلب جيدا، ثم نضيف الزيت بالتدريج ونستمر في التقليب حتى تمتزج وتتجانس جميع المكونات.
- بعد ذلك نقوم بتسخين كمية الفول، ثم نضيف إليه ملعقتي الطحينة المخلوطين مع ملعقتي الماء.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة الدقة التي قمنا بتحضيرها مسبقا.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات جيدا مع بعضها البعض ونضعه في طبق.
- ونضع القليل من الزيت فوق طبق الفول.
- ثم يكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.
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