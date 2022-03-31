طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة ألذ وجبة للسحور في رمضان بمذاق لذيذ كالمطاعم

الفول بالدقة والطحينة ، من ألذ الوجبات السهلة واللذيذة التي يمكن تحضيرها في وقت بسيط وبمكونات بسيطة ومتوفرة، كما أن مذاقه لذيذ ومميز للغاية ويعد من ألذ الوجبات السريعة التي يمكن تحضيرها للسحور.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست اللذيذة وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة.

مكونات الفول بالدقة والطحينة

تتكون هذه الوصفة اللذيذة من مكونات بسيطة ومتوفرة وليست مكلفة ومكوناتها كالتالي:

فص ثوم كبير مقطع.

ملعقة كبيرة من البصل المفروم.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأخضر المفروم

وملعقة كبيرة من الطماطم المقطع قطع صغيرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ونصف ملعقة صغيرة من الكمون.

نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة المطحونة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة صغيرة من الخل.

أربع ملاعق كبار من الزيت.

ملعقتين كبار من الطحينة مخلوطين مع ملعقتين كبار من الماء.

كوب من الفول المدمس.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الفول بالدقة والطحينة وطريقة تحضيره كالتالي: