نظام رجيم رمضان 2022 للحفاظ على جسم مثالي أثناء الصيام

يتبع العديدون الأنظمة الغذائية المختلفة لإنقاص الوزن والحفاظ على جسم مثالي. مع دخول شهر رمضان المعظم تحتاج الأنظمة لتعديلات رجيم رمضان حتى تتناسب مع طبيعة الصيام. الصيام لساعات طويلة ثم تناول كميات كبيرة من الطعام في فترات الإفطار قد يؤثر على أنظمة الرجيم بشكل سلبي؛ فلا تظهر نتائجها المرجوة أو حتى يجد الشخص نفسه يزداد في الوزن. لتجنب ذلك، يجب اتباع نظام مخصص لشهر رمضان ويجب الابتعاد عن أي من أنظمة الرجيم الأخري وعد أتباع نظام رجيم قاسي خلال الشهر الكريم وهذا ما سنتطرق إليه في السطور القادمة وتنظيم وجبات الأفطار والسحور.

وجبة الإفطار في رجيم رمضان:

تعد وجبة الإفطار هي الركن الأساسي لرجيم الصيام؛ حيث أن الصائم يكون تحت تأثير الجوع والعطش الذي يجعله يتناول كميات كبيرة من الطعام سريعاً وهو ما يعد أكثر العادات الغذائية الخاطئة شيوعاً في رمضان. يتلاشى الإحساس بالجوع مع تناول كمية متوسطة من الطعام ببطء؛ لأن التأني في مضغ وبلع الطعام يعطي إحساساً بالشبع. بجانب هذه العادات يجب التوجه إلى تناول أكل صحي قليل السعرات يُشعر بالشبع من الخيارات التالية:

صدور الدجاج المشوي مع 4 معالق من الأرز وطبق من السلطة الخضراء.

قطعة من اللحم المشوي أو المسلوق مع الخضار السوتيه والبطاطس المسلوقة.

السمك المشوي أو في الفرن مع السلطة ونصف رغيف من الخبز.

بجانب الأطباق الرئيسية السابقة لابد من تواجد ما يلي على المائدة:

كمية كبيرة من السوائل غير السكرية.

التمر والفواكه المجففة.

أطباق الشوربة قليلة الدهون.

يمكن استبدال البطاطس المقلية بالأخرى المحمصة في الفرن.

الحلو والوجبات الخفيفة في رمضان:

الحلويات والسناكس بإختلاف أنواعها ما أهم ما يميز رمضان، ولذلك ومع رجيم رمضان لا يمكننا أن نطلب الانقطاع عنها تماما ولكن ننصح بتقليل الكمية وكذلك انتقاء المكونات صحية قدر الإمكان أثناء تحضيرها. غالباً ما ستحتاج إلى هذه الوجبة الخفيفة قبل وصول وقت السحور لأن هذا ما نرجوه من الكميات القليلة في وجبة الإفطار مع نظام الرجيم، ويمكن تناول ما يلي:

طبق من سلطة الفواكه بدون سكر.

قطعة من القطايف قليلة العسل.

قطعة متوسطة من الكنافة مع المكسرات الطازجة.

3 أصابع من الجلاش بالقرفة قليل العسل.

وجبة السحور في رجيم رمضان:

الاهتمام الأكبر لابد أن يكون بوجبة السحور؛ حيث أنها ما يقوم عليها الجسم طوال ساعات الصيام وحتى الفطور ولكن في نفس الوقت لابد أن تكون صحية ومتوازنة حتى لا تسبب التخمة والكسل أو تسبب زيادة الوزن. في وجبة السحور يمكنك تناول:

طبق كبير من حبوب الشوفان الكاملة مع اللبن خالي الدسم و موزة متوسطة الحجم وملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

رغيف من العيش الأسمر مع عدد 2 بيضة مسلوقة وكوب من الزبادي.

طبق متوسط من الفول مع زيت الزيتون ونصف رغيف والسلطة الخضراء.

قطعة من الجبن القريش مع بيضة مسلوقة و 2 قطعة توست أسمر محمص وثمرة كبيرة طماطم أو خيار.

عادات غذائية صحية بجانب رجيم رمضان: