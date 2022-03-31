هينور بشرتك.. حتى لو عمرك 60 سنة كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد ستختفي نهائيا

هينور بشرتك.. حتى لو عمرك 60 سنة كولاجين طبيعي ضعيه على التجاعيد نقدم لكم اليوم طريقة إزالة التجاعيد بماء الورد وبعض الزيوت وآثار الشيب من على الوجه وإعادة الشباب إلى وجهك ولماء الورد فوائد عديدة ومتعددة، وتحب كل إمرأة أن تبقى صغيرة مهما مرّ بها الزمن، وهناك العديد من مستحضرات التجميل والمنتجات غالية الثمن التي يُقال أنها تزيل التجاعيد وتتخلص منها نهائيًا ولكنها قد تضر البشرة وتتسبب في مشاكل تحتاج المرأة الكثير من الوقت والجهد والمال لإصلاحها من جديد، وتعد وصفة ماء الورد والزيوت الطبيعية من أفضل وصفات تنعيم البشرة كما أنها تمد البشرة بالنضارة والإشراق.

مكونات وصفة إزالة التجاعيد بماء الورد مع العسل

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

كمية من الحليب المجفف في ملعقة واحدة كبيرة.

وملعقة من العسل الأبيض.

مقدار ملعقة واحدة من الطحين وأخرى من ماء الخيار.

خطوات عمل الوصفة

قومي بإضافة المكونات مع بعضها البعض في وعاء واحد مناسب وعميق وقلبيهم جيدًا حتى يصبح الخليط متجانس ومتماسك.

اغسلي بشرتك بالماء الدافئ ثم ابدأي في وضع الخليط على بشرتك بكميات متساوية وقومي بتدليكه بحركات دائرية على بشرتك حتى يتفاعل الخليط مع خلايا البشرة.

اتركي الخليط على بشرتك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة ثم اغسلي بشرتك بالماء الفاتر أو البارد حتى تنغلق مسام البشرة مرة أخرى ونظفيها بالغسول.

كرري الخلطة يوميًا لمدة أسبوع واحصلي على أفضل النتائج.

خلطة إضافة ماء الورد إلى نشا الذرة

المكونات:-

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

كمية من نشا الذرة.

1\2 كوب من ماء بارد.

خطوات العمل:-

أحضري وعاء بلاستيكي مناسب وضعي بداخله كل المكونات وقومي بالتقليب جيدًا حتى تتجانس.

ضعي الخليط في وعاء آخر ثم ارفعيه على النار على درجة حرارة نار هادئة لمدة عدة دقائق وقلبيه حتى يتحول إلى قوام عجينة لين.

اغسلي بشرتك بماء دافئ وجففيها تمامًا ثم اتركي الخليط حتى يبرد وبعد أن يبرد قومي بوضعه على بشرتك بطريقة لطيفة وافركيه جيدًا.

اتركيه لمدة 5 دقائق على بشرتك ثم اغسليها بالماء البارد والغسول المناسب لبشرتك.

قومي بتكرار الخلطة لمدة شهر كامل يوميًا أو بشكل شبه يومي للحصول على نتائج ممتازة.

خلطة ماء الورد والليمون مع الجلسرين

لقد أثبتت تلك الوصفة فاعلية كبيرة في تبيض البشرة وترطيبها وهي الأكثر ملائمة لذوات البشرة الجافة والدهنية وتتكون تلك الوصفة من الآتي:

ملعقتان من الجلسرين

ملعقة واحدة كبيرة من ماء الورد

ملعقة واحدة من عصير الليمون

خطوات اعداد الوصفة

احضري وعاء ومن ثم قومي بمزج المكونات السابقة.

ثم ابدئي في تدليك البشرة بواسطة الخليط مدة لا تقل خمس دقائق ثم اتركيه قرابة العشرين دقيقة.

عقب ذلك اغسلي البشرة جيدًا بواسطة الماء الفاتر ثم البارد.

وصفة بياض البيض للتخلص من التجاعيد

لقد أثبت بياض البيض فاعلية كبيرة في التخلص من مشكلات كثيرة تواجه البشرة ولعل أبرزها وجود التجاعيد.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على الألبومين وهي من أفضل البروتينات المحفزة لإنتاج الكولاجين.

الذي يمنح البشرة النعومة والرونق، كما يساعد على تأخير ظهور أعراض الشيخوخة.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على فيتامين A,B

ولتحضير تلك الوصفة يتم خلط كلًا من بياض بيضة واحدة مخفوق، عصير ليمون، ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

يتم وضعهم على الوجه قرابة النصف ساعة، ثم شطفه جيدًا بواسطة الماء البارد.

وصفة الخيار مع ملح البحر لتغذية البشرة والتخلص من التجاعيد

يحتوى الخيار وملح البحر على الكثير من المعادن المفيدة للبشرة، التي تحتاجها البشرة لتغذية البشرة وترطيبها.

ومنع التجاعيد ويعتبر مقشر للبشرة وطريقة الخيار وملح البحر تكون كالتالي:

إحضار حبة خيار ونصف كوب صغير من ملح البحر، ملعقة من زيت النعناع.

إحضار حبة خيار ونصف كوب صغير من ملح البحر، ملعقة من زيت النعناع. يتم بشر الخيار ويتم خلطة مع باقى المكونات، يتم وضع الخليط على الوجه ويدلك لمدة ربع ساعة بلطف.

ويترك على الوجه عشر دقائق، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر.

ماسك الخميرة للتخلص من تجاعيد الوجه

مع التقدم في السن تظهر علامات التجاعيد على الوجه، ولكن للحفاظ على بشرتك جميلة ومشدودة عليكي عمل ماسك الخميرة لشد الوجه، وإليكم الطريقة:

احضري ملعقة كبيرة من الخميرة.

ضعي عليها ملعقة من ماء الورد.

اخلطي المكونات معا.

ضعي الخليط على وجهك لمدة ١٥ دقيقة.

بعد انتهاء المدة اغسلي وجهك بالماء الفاتر.

عليكي تكرار هذه الوصفة مرتين على الأقل في الأسبوع للحصول على النتيجة المرغوبة.

نصائح للعناية بالبشرة

ضع الكريم الواقي من الشمس كل يوم ، لأن أشعة الشمس الضارة يمكن أن تسبب فقدان الكولاجين في الجلد.

اشرب الكثير من الماء وحافظ على ترطيب البشرة.

لذلك فهو يساعد على إنتاج الكولاجين. تدليك بشرة الوجه مرة واحدة على الأقل في الأسبوع .

لأن هذه الخطوة تزيد من إنتاج الكولاجين في الجلد وتدعم وتنشط الدورة الدموية. التقشير.

لأن التقشير يساعد أيضًا في دعم إنتاج الكولاجين.

تناول الأغذية الصحية التي تحتوي على البيض والاسماك واللحوم والخالية من الدهون.

فهذه الأطعمة التي تحتوي على البروتين الطبيعي ومفيدة للبشرة.

تعمل أيضا على نمو الجسم والبشرة والشعر بشكل جيد.

تناول منتجات الحليب والجبن مفيدة أيضا للجسم والبشرة.

تناول كمية كبير ة من الماء على مدار اليوم فهي تعمل على نقاء ونعومة البشرة.

وصفة كولاجين الجزر والجوافة

يحتوي كلٍ من الجوافة الجزر على عدد كبير من الفيتامينات، والتي منها: فيتامين A, C, E مما يساهمان في إنتاج كم كبير من الكولاجين، ولـ تحضيرها يتم اتباع الخطوات اللاحقة: