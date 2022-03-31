انسى العطش والجوع في نهار رمضان.. كوب واحد تناولية بعد السحور ووداعا للكسل والتعب

قومي بتحضير أقوى مشروب طبيعي لمحاربة الجوع والعطش في شهر رمضان المبارك، فشهر رمضان ما هي إلا أيام قليلة ويأتي بالخير والبركات، وفي السحور نحتاج إلى تناول أكلات ومشروبات تساعدنا في سد الجوع طوال اليوم خلال الصيام وتتميز المشروبات الطبيعية بأن لها فوائد عظيمة على الصحة كما أن المشروبات التي تساعد على الشبع تساهم بشكل كبير في تخسيس الوزن الزائد وفقد الدهون حتى تخرجي من شهر رمضان بقوام ممشوق.

أقوى مشروب طبيعي لمحاربة الجوع والعطش

مكونات تحضير المشروب: –

ثمرة موز كبيرة.

شوفان.

تمر.

علبة زبادي خالي الدسم.

طريقة التحضير: –

قومي بتقشير الموز تمامًا وأزيلي البذرة من التمر ثم أضيفي الموز والتمر إلى الحليب والشوفان والزبادي وقلبيهم جيدًا.

ثم ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا وناعمة ثم قومي بوضعه في كوب كبير.

تناولي كوب منه يوميًا قبل وجبة السحور أو بعدها فهو قدرته كبيرة على شعورك بالشبع الشديد في صيام رمضان.

مشروبات تساهم في الشعور بالشبع

هناك بعض المشروبات الأخرى التي يمكنك تناولها يوميًا قبل أو بعد وجبة السحور في شهر رمضان حتى لا تشعري بالجوع أو العطش طوال اليوم ومن بين هذه المشروبات ما يلي:-