انسى العطش والجوع في نهار رمضان.. كوب واحد تناولية بعد السحور ووداعا للكسل والتعب

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قومي بتحضير أقوى مشروب طبيعي لمحاربة الجوع والعطش في شهر رمضان المبارك، فشهر رمضان ما هي إلا أيام قليلة ويأتي بالخير والبركات، وفي السحور نحتاج إلى تناول أكلات ومشروبات تساعدنا في سد الجوع طوال اليوم خلال الصيام وتتميز المشروبات الطبيعية بأن لها فوائد عظيمة على الصحة كما أن المشروبات التي تساعد على الشبع تساهم بشكل كبير في تخسيس الوزن الزائد وفقد الدهون حتى تخرجي من شهر رمضان بقوام ممشوق.
أقوى مشروب طبيعي لمحاربة الجوع والعطش
مكونات تحضير المشروب: –
- ثمرة موز كبيرة.
- شوفان.
- تمر.
- علبة زبادي خالي الدسم.
طريقة التحضير: –
- قومي بتقشير الموز تمامًا وأزيلي البذرة من التمر ثم أضيفي الموز والتمر إلى الحليب والشوفان والزبادي وقلبيهم جيدًا.
- ثم ضعي الخليط في الخلاط الكهربائي حتى تصبح المكونات متجانسة تمامًا وناعمة ثم قومي بوضعه في كوب كبير.
- تناولي كوب منه يوميًا قبل وجبة السحور أو بعدها فهو قدرته كبيرة على شعورك بالشبع الشديد في صيام رمضان.
مشروبات تساهم في الشعور بالشبع
هناك بعض المشروبات الأخرى التي يمكنك تناولها يوميًا قبل أو بعد وجبة السحور في شهر رمضان حتى لا تشعري بالجوع أو العطش طوال اليوم ومن بين هذه المشروبات ما يلي:-
- الماء النقي هو أشهر المشروبات التي تساهم في الشبع فمن المفترض أن نقوم بشرب حوالي ثماني أكواب يوميًا من الماء خلال اليوم فالماء فائدته عظيمة على جميع النواحي.
- الشاي الأخضر غني بالألياف الطبيعية والكافيين الذي يساهم في شعور البطن بشبع شديد.
- وهو أشهر مشروبات التخسيس التي ينصح بها أطباء التغذية للأشخاص.
- الأفوكادو بالمكسرات أيضًا يتم تحضيره بمثابة مشروب يساهم في الشبع ويمد الجسم بالطاقة لفترة طويلة.
- مما يجعله قادرًا على مقاومة الصيام بوضع نصف أفوكادو مع حبات كاجو وحليب جوز هند وقلبيهم.
- مشروب النعناع الساخن من المشروبات الطبيعية المفيدة لكل نواحي الجسم وله قدرة كبيرة على مدّ الجسم بالشبع عدم العطش خلال اليوم الرمضاني.
- الموز والأفوكادو يتم خلطهما لعمل مشروب يساهم في الشبع فالموز من الفواكه الثقيلة والتي لا يتم هضمها بسهولة مما تمد الجسم بالشبع لفترة طويلة.
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