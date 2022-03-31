خلطة منزلية لإزالة شيب الشعر والتخلص منه بدون صبغة لتستعيدي شبابك، الشعر الأبيض والشيب المبكر من الأمور المزعجة لدي المرأة وخاصةً لأنها تشعر بأنها قد بدأت في فقدان شبابها، مما تلجأ لصبغ الشعر باعتباره الحل الأمثل للتخلص من الخصل البيضاء، ولكنها نتيجة مؤقتة وسريعاً ما يعود الشعر للونه الطبيعي، ولكن توجد مكونات طبيعية تساعد في علاج الشيب وتكون آمنة علي الشعر وليس لها أي آثار جانبية، ومنها زيت جوز الهند حيث يمتلك الكثير من الفوائد للشعر وكذلك الليمون حيث يعمل جوز الهند على تهدئة وتحفيز نمو الشعر، ويعمل على تهدئة فروة الرأس ويجعلها أكثر قوة كما يمتلك الكثير من مضادات الأكسدة والعمل على الحد من ظهور الشعر الأبيض، ويمتلك الكثير من الخصائص مكافحة للميكروبات ويحتوي أيضاً على الأحماض الدهنية، كما أن عصير الليمون يعمل على منع ظهور الشعر الأبيض ويحتوي على الكثير من الفيتامينات ويحتوي على الفسفور أيضاً، ويحتوي على الكثير من العناصر المفيدة التي تعمل على تقوية الشعر.

خلطة سريعة المفعول لإزالة الشيب والقضاء عليه بدون مواد كيميائية

يعتبر التخلص من الشيب هو أمر تعاني منه العديد من الفتيات حيث يبدأ في عمر أصغر مما يسبب مشكلة.

وذلك يرجع لعدة عوامل مثل الصبغة ونقص إفراز مادة الميلانين في فروة الرأس مما تؤدي لظهور الشعر الأبيض.

ولهذا سوف نستعرض خلطة منزلية لإزالة شيب الشعر وعدم ظهوره مرة أخري.

خلطة زيت جوز الهند والليمون لإزالة شيب الشعر

نحتاج في هذه الوصفة ثلاث ملاعق من عصير الليمون وأربع ملاعق من زيت جوز الهند.

ثم نقوم بإحضار الوعاء ونضع فيه عصير الليمون وزيت جوز الهند ونقوم بمزج الخليط حتى نحصل على مزيج منسجم.

نضع الخليط على الشعر ونقوم بتدليك فروة الرأس بواسطة هذا الخليط بصورة جيدة ثم نتركه على الشعر لمدة ساعة واحدة فقط.

نغسل الشعر بواسطة الشامبو بعد مرور ساعة ثم نقوم بتجفيف الشعر.

نضع هذه الوصفة مرة كل أسبوع حتى نحصل على النتيجة المطلوبة بدون شيب الشعر.

فوائد زيت جوز الهند لإزالة شيب الشعر

يعمل على القضاء على الشعر الأبيض و الشيب المبكر .

. يخلص الشخص من الشعر التالف لأنه يمتلك حمض اللوريك وهذا الحمض يعمل على المساعدة في علاج الشعر.

يقضي على قشرة الرأس ويحتوي على الكثير من الخصائص المضادة للفطريات ويقضي على قشرة الرأس ويعمل على ترطيب فروة الرأس الجافة ويقضي على الحكة.

يقوي الشعر ويعزز الدورة الدموية ويغذي الجذور الرأس.

يقضي علي تجعد الشعر ويجعله رطب وناعم.

يعمل على ترطيب الشعر وتنظيف فروة الرأس لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص مضاد للبكتيريا والتي تحمي فروة الرأس من الالتهابات.

وتنظيف فروة الرأس لأنه يحتوي على الكثير من الخصائص مضاد للبكتيريا والتي تحمي فروة الرأس من الالتهابات. يزيد جوز الهند من سماكة الشعر كما يعمل على تسريع نمو الشعر وعلاج التقصف.

فوائد الليمون للتخلص من الشعر الأبيض وإزالة الشيب