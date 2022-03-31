استخدمي كيس من الخميرة لعمل أقوى كيراتين فرد للشعر وترطيبه ستبهرك النتيجة

يبحث الكثير من النساء عن وصفات طبيعية لعمل كيراتين طبيعي في المنزل بدون استخدام أي مواد كيميائية تضر الشعر، ويعتبر من أشهر الوصفات الطبيعية التي تعمل على نعومة الشعر وصفة الخميرة حيث يتم استخدام الخميرة في الكثير من الطرق العلاجية الطبيعية، حيث تعمل على نعومة الشعر وإزالة التجاعيد من البشرة ويتم استخدام عسل النحل والفازلين والنشا والكثير من المكونات الطبيعية مع الخميرة، حتى نحصل على أفضل النتائج من خلال بعض الخطوات البسيطة.

وصفة الخميرة واللبن لفرد الشعر

تعمل الخميرة على التخلص من أي تجاعيد في الشعر وتمنع سقوط الشعر كما تساعد في تنعيمه بصورة كبيرة من خلال بعض الخطوات البسيطة، وهي:

نحضر وعاء ونضع فيه حليب ساخن وملعقة من الخميرة الفورية.

نقوم بخلط الحليب مع الخميرة بصورة جيدة وعندما يتم امتزاج هذا الخليط نضع ملعقة من العسل الأبيض، ونقوم بالتقليب بصورة جيدة ثم نترك هذا الخليط لمدة نصف ساعة فقط.

بعد ذلك نقوم بوضع بيضة إلى هذا الخليط ونستمر في التقليب.

نضع هذا الخليط على الشعر ونقوم بالتدليك بصورة جيدة ونترك هذا الحليب على الشعر لمدة ساعة تقريباً.

بعد ذلك نقوم بغسل الشعر بصورة جيدة ويتم استخدام هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع.

وصفة الخميرة والفازلين والعسل الأبيض

هذه الوصفة من أفضل الوصفات التي يتم فيها استخدام الخميرة لعمل كيراتين طبيعي للشعر، حيث يتم استخدام الخميرة وزيت زيتون وزيت الخروع ودقيق وفازلين ونشا وعسل أبيض ويتم عمل هذه الوصفة من خلال بعض الخطوات البسيطة: