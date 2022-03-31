تخلص من رائحة الفم الكريهة وجير الأسنان واحصل على تبييض فوري مع هذا المكون

يبحث الكثير من الأشخاص عن وصفات طبيعية لتبييض الأسنان والتخلص من الرائحة الكريهة الكثير من الاشخاص يواجهون مشكلة تراكم الجير على الأسنان، حيث تظهر طبقة من البلاك على الأسنان وهذه الطبقة عبارة عن طبقة لزجة مخاطية تظهر هذه الطبقة على الأسنان من الداخل كما تظهر أيضاً على خط اللثة، وعندما لا يتم تنظيف الأسنان تتحول هذه الطبقة إلى طبقة صلبة ويتحول لونها من اللون الأصفر إلى اللون الأسود، ويتم تسميتها هذه الطبقة بإسم طبقة جير الأسنان ولكن يوجد الكثير من الطرق الطبيعية التي تعمل على إزالة جير الأسنان بكل سهولة، ومن هذه الطرق الطبيعية استخدام الملح والخل الأبيض واستخدام الصوديوم وبذور السمسم ويوجد الكثير من الطرق الأخرى.

وصفات تبييض الأسنان وتفتيت الجير

هناك العديد من الطرق والوصفات الفعالة في تبييض الأسنان والتخلص من الجير بشكل آمن سنتعرف عليها فيما يلي.

تفتيت الجير باستخدام محلول الماء والملح والخل الأبيض

يتغلغل الخل الأبيض في جير الأسنان ويقوم بتفكيك الجير وذلك باستخدام الملح أيضاً حيث يعمل الملح على القضاء على البكتيريا التي تتراكم على الأسنان.

كما يعمل أيضاً على حماية الأسنان واللثة من العدو ويجب استخدام هذا المحلول بصورة يومية على الأقل مرة واحدة في اليوم، ويمكننا تحضير هذا المحلول عن طريق أن نضيف ملعقتين كبيرتين من الخل الأبيض ونضع الخل في كوب من الماء الدافئ ثم يضاف إليه الملح.

تفتيت الجير عن طريق بيكربونات الصوديوم والملح

هذه الوصفة تعمل على إزالة الجير المتراكم من خلال مزج ملعقتين من بيكربونات الصوديوم مع القليل من الملح ويتم شطف الأسنان من خلال هذا المحلول بصورة يومية.

طرق إزالة جير الأسنان وتبييض الأسنان