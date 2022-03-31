نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر املي سفرتك بالخير وحضري ألذ المقبلات من خلال التعرف على طريقة إعداد السمبوسة في المقال التالي

السمبوسة من المقبلات المميزة التي لا تحلو السفرة بدونها لأنها مميزة بطعمها الفريد وتختلف السمبوسة وفقا وحشواتها التي تفضلها الأسرة والتي لتبقي السمبوسة باللحمة المفرومة هي الأشهر خاصة في شهر رمضان، ومن المميز في إعداد السمبوسة أنه يمكن اعدادها وتحضير مسبقا أو تخزينها لفترة طويلة في الفريزر دون تلف وتستخدم عن الحاجة دون أي مجهود، ويعتبر ورق السمبوسة من الأشياء باهظة الثمن، لذلك سنقدم لكم طريقة اعداد السمبوسة وحشوها وتخزينها وتقديمها في السطور التالية عبر موقعنا في هذا المقال. مكونات عمل السمبوسة الاقتصادية العجينة ٢ كوب من الدّقيق الأبيض متعدد الأغراض.

نصف كوب من الزيت النباتيّ.

ملعقة صغيرة ملح طعام.

ماء دافئ للعجن. الحشو ربع كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفروم.

قرن فلفل رومي مفروم.

رشة ملح.

رشة فلفل أسود. طريقة عمل السمبوسة نضع مكونات العجين الدقيق، الملح، الماء، الزيت ونقلبهم معا، ثم نضيف الماء تدريجيا للحصول على عجينة متماسكة.

نترك العجينة لترتاح قليلا، ثم نبدأ في تشكيلها إلى قطع صغيرة ويتم فردها بالزيت أو الدقيق.

تفرد حتى يتم الحصول على سمك رقيق جدا وتقطع إلى شرائح مستطيلة وتغطى بفوطة حتى لا تنشف ويمكن تفريزها كورق.

نجهز الحشوة بوضع مقلاة على النار ووضع اللحمة المفرومة بها، وتقليبها للحصول على لون بني قليلا، ثم نضيف البصل ونقلب حتى تتعصج جيدا، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والرومي ونقلب قليلا.

نحضر الحشوة بعد أن تبرد والورق الذي تم إعداده مسبقا، نحضر ملعقة دقيق وملعقة ماء في طبق صغير ونضعهم جانبا.

نضع الخلطة بطرف الورقة ونلفها سمبوكسات وندهن طرفها بمعجون الدقيق ونتركها جانبا حتى تنتهي الكمية جميعا.

يمكن تفريزها في أكياس عقب تجميدها متفردة، ويتم استخراجها قبل تجهيزها بعشر دقائق.

نحضر طاسة بها زيت غزير ونضعه على النار حتى يغلي، ثم نبدأ بإضافة حبيبات السمبوسة وتقليبها للحصول على لون ذهبي من جميع الأطراف.

تصفي السمبوسة من الزيت ويتم استخراجها من الزيت وتقديمها ساخنة. بذلك نكون وفرنا لكم طريقة إعداد عجينة السمبوسة وتفريزها وحشوها تحضيرها بخطوات سلسة وسهلة ولمزيد من الوصفات يمكنكم زيارة موقعنا. عمر شويل - جدة املي سفرتك بالخير وحضري ألذ المقبلات من خلال التعرف على طريقة إعداد السمبوسة - ثقفني

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