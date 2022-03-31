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تعتبر المكرونة من أكثر الأكلات التي يجتمع الجميع عليها فهي سهلة التحضير وطعمها رائع والكل يريد معرفة طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة المفرومة، حيث تشتهر بها الكثير من المحلات كما أنها غالية الثمن في محال الطعام ولكن سنقدم لكم وصفة بسيطة وسهلة من أجل تحضيرها في مطبخك، كما سنتعرف على طريقة تحضير الصلصة ذات المذاق الرائع والمميز بكافة البهارات الرائعة فتابعونا لمعرفة طريقة تحضير طاجن مكرونة باللحم المفروم الشهي ذات مذاق لا يمكن نسيانه. مكونات نصف كيلو لحم مفروم.

بصل مقطع.

فصين ثوم مفروم.

ملعقتين كبيرة معجون طماطم.

لتر عصير طماطم.

ملعقة صغيرة ملح.

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود مطحون.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/4 ملعقة صغيرة زعتر مجفف.

عصير ليمون.

نصف كيلو مكرونة.

ملعقة صغيرة ملح.

1/2 ملعقة شاي كمون مطحون.

2 ملاعق كبيرة معجون طماطم. طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة المفرومة يتم فرم البصل على اللحمة المفرومة وعليها الثوم المفروم والتوابل من ملح وفلفل والبابريكا ونقلبهم بشكل جيد حتى تمتزج جميع المكونات وتترك على نار متوسطة إلى منخفضة.

قومي بعض ذلك بوضع صلصة طماطم على اللحمة المفرومة ونقلبها جيداً ونتركها تستوي وبعدها نرفع اللحم من على النار ونتركها حتى تبرد.

قومي بسلق المكرونة بوضعها في ماء مغلي على النار وعليها قليل من الملح ونتركه على نار متوسطة إلى عالية حتى يصل الماء لدرجة الغليان.

اتركي المعكرونة في القدر لمدة 7 دقائق، ثم ارفعيها عن النار وتغطيها بالماء البارد.

قومي بتجهيز صلصة المكرونة من خلال ضربها بشكل جدي في الخلاط ثم وضعها في مقلاة وعليها الزيت وقليل من الملح والفلفل الأسود، ثم نترك جميع المكونات لمدة 5-8 دقائق على النار حتى تحصلي على قوام الصلصة الرائع.

نأخذ ربع كمية اللحمة المفرومة ونضعها في صلصة المكرونة ونقلب اللحم المفروم جيداً مع صلصة المكرونة حتى يختلط معها.

نقوم بوضع المكرونة في الصلة التي عليها اللحمة ونقلبهم بشكل جيد، ثم نرفع المكونات من على النار.

نضع جميع المكونات السابقة في طاجن كبير مدهون بزيت الزيتون أو كما تحب ونضعها في الفرن ونتركها لمدة نصف ساعة ونخرجها ونتركها تبرد. عمر شويل - جدة طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة المفرومة في مطبخك بمكونات اقتصادية - ثقفني

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