احذروا سلق البيض بالطريقة الخطأ يدمر الكبد ويسبب أضرار صحية خطيرة وهذه الطريقة الصحيحة

يتم طهي البيض بطريقتين الطريقة الأولى عن طريق القلي في السمن أو القشدة أما الطريقة الثانية فهي عن طريق السلق وهي طريقة قديمة جدًا ومعروفة ولكن إن لم يتم القلي بالطريقة الصحيحة سوف يتعرض الفرد لمشاكل صحية خطيرة ومنها مرض الكبد لذلك يفضل قراءة المقال لآخره للتعرف على الطريقة الصحيحة لسلق البيض. البيض نوع من أنواع البروتينات المفيدة جدًا لصحة الجسم حيث يضم مجموعة كبيرة من العناصر الغذائية مثل الكالسيوم المفيد جدًا لصحة العظام، كما أنه يساعد على علاج الجروح بسرعة، بالإضافة إلى أنه يعتبر عنصر أساسي في النظام الغذائي المتبع عند عمل الرجيم.

الطريقة الخاطئة لسلق البيض والتي تسبب دمار الكبد

كلنا نقوم بوضع البيض في وعاء وعليه كمية من الماء ونرفعه على الغاز لكي يستوي دون أن نعلم ما إذا كانت هذه الطريقة صحيحة أم غير صحيحة لذلك سوف نتعرف على الطريقة الخاطئة لسلق البيض من خلال الآتي:

الخطأ الشائع هنا هو استمرار البيض على النار أكثر من 10 دقائق، حيث من الممكن أن تزيد عملية سلق البيض عن هذه المدة لتصل إلى 30 دقيقة في هذه الحالة يتحول لون البيض من اللون الطبيعي إلى لون آخر.

كذلك عند سلق البيض وتركه مدة طويل لكي يبرد يتم تكون طبقة خضراء على صفار البيض هذه المادة تسمى “كبريتيد الحديد” هذه المادة ضارة جدًا وتعرضنا للإصابة بأمراض الجهاز الهضمي والقولون.

رفع درجة حرارة البوتاجاز أكثر من اللازم يعتبر خطأ كبير حيث أنه يفقد البيض أهميته الغذائية.

طريقة سلق البيض بشكل صحيح وصحي

لكي يتم سلق البيض بالطريقة الصحيحة التي تجعلنا نأكله دون خوف أو قلق يجب سلقه بالطريقة التالية: