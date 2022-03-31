أحلي خبز التورتيلا في البيت بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

خبز التورتيلا من أطعم أحلي أنواع المعجنات والمخبوزات والتي يحب تناولها بشكل كبير كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أنها سهلة التحضير وتعطينا طعم جميل ورائع مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات المخبوزات، يعتبر هذا النوع من خبز من أهم أنواع المخبوزات وذلك لأن خبز التورتيلا هذا يمكن إدخال به العديد من الحشوات وتناوله وتقديمه على أشكال متنوعة ورائعة، ويمكننا عمل خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة، أو حشوة الفراخ والتي يمكن إضافة العديد من المقبلات بها مثل المخلل أو البطاطس أو غيرها من المكونات الأخرى، كما يمكننا تناول خبز التوتيلا في أي وقت من الأوقات ويمكن تناوله كوجبات أساسية في الغذاء، أو في وجبات العشاء، وذلك لأنه خفيف وسهل الهضم ونجد أن العديد من السيدات يقومون بشراء هذا الخبز من محلات المخبوزات ولا يعرفن طريقة عمله في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وفي المنزل والتي يبحث عنها الجميع وذلك لعمل أطعم وأشهي خبز التورتيلا.

طريقة عمل خبز التوتيلا ومكوناته

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم خبز التورتيلا اللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.

المكونات

خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أكواب من الماء.

ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.

طريقة التحضير