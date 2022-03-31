أحلي خبز التورتيلا في البيت بطريقة سهلة وشهية وصحية وأفضل من محلات المخبوزات

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خبز التورتيلا من أطعم أحلي أنواع المعجنات والمخبوزات والتي يحب تناولها بشكل كبير كل أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، كما أنها سهلة التحضير وتعطينا طعم جميل ورائع مثل الطعم الذي نقوم بشرائه من محلات المخبوزات، يعتبر هذا النوع من خبز من أهم أنواع المخبوزات وذلك لأن خبز التورتيلا هذا يمكن إدخال به العديد من الحشوات وتناوله وتقديمه على أشكال متنوعة ورائعة، ويمكننا عمل خبز التورتيلا بحشوة اللحمة المفرومة، أو حشوة الفراخ والتي يمكن إضافة العديد من المقبلات بها مثل المخلل أو البطاطس أو غيرها من المكونات الأخرى، كما يمكننا تناول خبز التوتيلا في أي وقت من الأوقات ويمكن تناوله كوجبات أساسية في الغذاء، أو في وجبات العشاء، وذلك لأنه خفيف وسهل الهضم ونجد أن العديد من السيدات يقومون بشراء هذا الخبز من محلات المخبوزات ولا يعرفن طريقة عمله في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل طريقة صحية وفي المنزل والتي يبحث عنها الجميع وذلك لعمل أطعم وأشهي خبز التورتيلا.
طريقة عمل خبز التوتيلا ومكوناته
ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم خبز التورتيلا اللذيذ، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية.
المكونات
- خمسة أكواب من الدقيق الابيض المنخول.
- نصف ملعقة صغيرة من الملح.
- أربعة أكواب من الماء.
- ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة.
- ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر.
طريقة التحضير
- أحضري وعاء كبير صالح للعجن وضعي به خمسة أكواب من الدقيق الأبيض المنخول مع ملعقة واحدة كبيرة من البيكنج بودر مع نصف ملعقة صغيرة من الملح مع ثلاث ملاعق كبيرة من الحليب البودرة وقومي بتقليب هذه المكونات الجافة ببعضها .
- بعد خلط ودمج المكونات الجافة ببعضها قومي بإضافة أربعة أكواب من الماء بعد تدفئته ثم قومي بعجن هذه العجينة جيدا حتى تتمكني من الحصول على عجينة مناسبة القوام ومتماسكة .
- بعد الحصول على هذا القوام الجيد المتماسك أتركي العجينة لمدة عشرون دقيقة حتى ترتاح بعد ذلك أحضري طاسة كبيرة ومسطحة وقومي بوضعها على نار هادئة حتى تسخن جيدا .
- ثم قومي بعمل كرات من العجينة ثم عليكي بالضغط على كورة واحدة من الكرات حتى تتمكني من الحصول على قرص رقيق دائري ثم ضعيه على الطاسة وأتركيها حتى تنضج مع تقليبها حتى تنضج جيدا.
- وعليك بتكرار نفس هذه الخطوات مع باقي كرات العجين وبذلك تكوني قد حصلتي على عيش تورتيلا بطعم لذيذ وشهي.
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