أصابع البقلاوة الرمضانية بالسمنة البلدي على أصولها بطريقة ناجحة زي الحلواني بالظبط

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تعد البقلاوة الرمضانية من الحلوى الشرقية التى تقدم في رمضان كوجبة حلوى مميزة بعد الإفطار، تقدم مع الكنافة والقطايف ويمكن أن تقدم بحشوات مختلفة منها القشطة ومنها بالمكسرات ويمكن تحضيرها بطرق عديدة ومنها مفرودة بصينية ويمكن تحضيرها على شكل أصابع، وهذه سوف ما نقوم بتحضيرها اليوم وهى أصابع البقلاوة المحشوة بالمكسرات وأيضاً المحشوة بالقشطة.
تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية اللذيذة التى تقدم في المناسبات واعياد الميلاد، وتقدم خصيصا في شهر رمضان كوجبة حلوى بعد الإفطار، حيث تحرص كل ربة منزل على تحضير كافة المأكولات والحلوى الرمضانية في المنزل لإضفاء البهجة على المنزل حيث الاحتفال بالشهر الكريم، فسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البقلاوة الرمضانية الشهية والتى تقدم بجانب أطباق الحلوى الرمضانية الأخرى، فإليكم طريقة عملها في المنزل بكل بساطة وسهولة.
طريقة عمل أصابع البقلاوة
المكونات:-
- لفة جلاش كاملة.
- نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة الذائبة.
- مكسرات مشكلة (عين جمل وسوداني و لوز وجوز هند).
مكونات حشوة القشطة:-
- لتر من الحليب السائل.
- نصف كوب من السكر.
- ٤ معالق من النشا.
- فانيليا.
مكونات القطر:-
- ٢ كوب سكر.
- ٢ كوب ماء.
- فانيليا.
- عصير ليمونة واحدة.
طريقة التحضير
- نقوم بتحضير لفة الجلاش ونقوم بفرد أوراق الجلاش وتقطيعها إلى شرائح بالطول إلى أربعة أقسام.
- نقوم بأخذ ورقة من الجلاش ونفردها وندهنها بالسمن أو الزبدة ونقوم بإضافة المكسرات على طرف الورقة ونقوم بلفها على شكل اصابع وترص في صينية مدهونة بالزبدة.
- نقوم بعمل هذه الطريقة مع نصف لفة الجلاش حتى تنتهي الكمية.
- نحضر وعاء ونضع به الماء والسكر والفانيليا وترفع على النار لتحضير القطر وعند الغليان نضع عصير الليمون وتترك على النار لمدة ١٥ دقيقة ثم نقوم برفعها من على النار.
- نقوم بتحضير كريمة القشطة حيث نقوم بتحضير وعاء ونضع به الحليب والنشا والسكر والفانيليا ونقوم بتقليبه وترفع على النار.
- نستمر في التقليب حتى نحصل على قوام كريمي سميك ثم ترفع من على النار ونتركها حتى تبرد تماماً.
- نقوم بفرد ورقة من الجلاش وأخذ ملعقة من القشطة ويمكن إضافة قليل من الفستق المجروش مع القشطة ونضعها على طرف الورقة بعد دهنها بالزبدة.
- و نلف الورقة جيدا وتغلق تماما وترص في الصينية وعند انتهاء الكمية نقوم بوضع الصينية بالفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة أو حتى تاخذ لون ذهبي فاتح.
- تخرج من الفرن ونرش عليها القطر البارد وتترك قليلاً حتى تبرد تماماً وتقدم.
- تقدم بجانب بعض الحلوى المحببة لديكم مثل الكنافة أو البسبوسة أو القطايف مع المشروبات الرمضانية.
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