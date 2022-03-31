أصابع البقلاوة الرمضانية بالسمنة البلدي على أصولها بطريقة ناجحة زي الحلواني بالظبط

تعد البقلاوة الرمضانية من الحلوى الشرقية التى تقدم في رمضان كوجبة حلوى مميزة بعد الإفطار، تقدم مع الكنافة والقطايف ويمكن أن تقدم بحشوات مختلفة منها القشطة ومنها بالمكسرات ويمكن تحضيرها بطرق عديدة ومنها مفرودة بصينية ويمكن تحضيرها على شكل أصابع، وهذه سوف ما نقوم بتحضيرها اليوم وهى أصابع البقلاوة المحشوة بالمكسرات وأيضاً المحشوة بالقشطة.

تعد البقلاوة من الحلويات الشرقية اللذيذة التى تقدم في المناسبات واعياد الميلاد، وتقدم خصيصا في شهر رمضان كوجبة حلوى بعد الإفطار، حيث تحرص كل ربة منزل على تحضير كافة المأكولات والحلوى الرمضانية في المنزل لإضفاء البهجة على المنزل حيث الاحتفال بالشهر الكريم، فسوف نتحدث في هذا المقال عن طريقة عمل البقلاوة الرمضانية الشهية والتى تقدم بجانب أطباق الحلوى الرمضانية الأخرى، فإليكم طريقة عملها في المنزل بكل بساطة وسهولة.

طريقة عمل أصابع البقلاوة

المكونات:-

لفة جلاش كاملة.

نصف كوب من السمن البلدي او الزبدة الذائبة.

مكسرات مشكلة (عين جمل وسوداني و لوز وجوز هند).

مكونات حشوة القشطة:-

لتر من الحليب السائل.

نصف كوب من السكر.

٤ معالق من النشا.

فانيليا.

مكونات القطر:-

٢ كوب سكر.

٢ كوب ماء.

فانيليا.

عصير ليمونة واحدة.

طريقة التحضير