نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أشهى المقبلات.. كرات البطاطس بالجبنة بالموزاريلا وسر قرمشتها واحتفاظها بالحشوة في المقال التالي

تعد كرات البطاطس بالجبنة الموزاريلا من الأطباق الخفيفة والشهية والمحببة إلى كثير من الأطفال وعادة يتناولونها فى المطاعم الشهيرة بطعمها المقرمش المميز وقوامها المطاطي الرائع الذي لا يمكن مقاومته، فتعرفي على طريقة إعداد كرات البطاطس المحشوة بالجبن الموزاريلا وقديمها إلى أفراد عائلتك ساخنة مع صوص الكاتشب المميز. طريقة عمل كرات البطاطس بالموازاريلا المكونات نصف كيلو بطاطس.

2 ملعقة كبيرة نشا ذرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق أبيض.

نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.

نصف ملعقة صغيرة بصل بودر.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة. للتغليف: بيضة .

خل.

بقسماط مطحون أو كورن فليكس مطحون ناعم. الحشو: جبن موزاريلا الطريقة اغسلي حبات البطاطس جيدا من الخارج ثم ضعيها كاملة فى إناء على النار بقشرتها الخارجية واملأ منتصفه بالماء.

اتركي البطاطس على النار حتى الغليان وتأكد أولا من نضجها عن طريق غرس شوكة بها ثم ارفعيها من على النار.

اتركي حبات البطاطس تبرد قليلا ثم قومى بنزع القشرة الخارجية بيدك بسهولة.

قومى بهرس حبات البطاطس المسلوقة حتى تصبح ناعمة تماما ثم أضيفي عليها البهارات والملح حسب الرغبة وقلبي البطاطس مع البهارات معا جيدا حتى تمتزج مع بعضها.

ادخلي عجينة البطاطس إلى الثلاجة لمدة عشر دقائق لكى تتماسك ويصبح سهلة التشكيل.

خذى قطع صغيرة من عجينة البطاطس وشكيلها إلى كرات ثم ضعي بداخلها الجبن الموزاريلا بكمية حسب الرغبة ثم أغلقي الكرات جيدا وضعيها فى صينية.

بعد الانتهاء من تشكيل كرات البطاطس أدخليها إلى الثلاجة مرة أخرى حتى تتماسك ويسهل تغليفها بدون أن تتفكك.

للتغليف جهزي طبق به بيضة وأضيفي إليها قطرات من الخل للتقليل من رائحة البيض، واحضري طبق أخر به بقسماط أو كورن فليكس مطحون.

اغمسي كرات البطاطس المحشوة فى البيض ثم أخرجيها واغمسيها فى البقسماط وضعيها فى الصينية مرة أخرى ويفضل أدخلها إلى الفريزر لمدة ساعة لكى تتجمد قليلا وتصبح متماسكة أثناء القلى ولضمان عدم خروج الجبن منها.

ضعي طاسة تحمير على النار بها زيت غزير وساخن جدا ثم ضعي به كرات البطاطس واتركيها حتى تتحمر وتتلون جيدا من جميع الجوانب باللون الذهبي المميز ثم أخرجيها فى طبق التقديم. عمر شويل - جدة أشهى المقبلات.. كرات البطاطس بالجبنة بالموزاريلا وسر قرمشتها واحتفاظها بالحشوة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أشهى المقبلات.. كرات البطاطس بالجبنة بالموزاريلا وسر قرمشتها واحتفاظها بالحشوة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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