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سر نجاح بلح الشام المقرمش في البيت بنفس طريقة الجاهز تعد طريقة عمل بلح الشام في المنزل هي من الوصفات التي عليها إقبال كبير وخاصة في الفترة الحالية قبل قدوم شهر رمضان المبارك، ففي رمضان نقوم بالتسابق على عمل ألذ الحلويات لنقدمها على سفرة الإفطار وخاصة في العزومات الرمضانية، وبلح الشام من الحلويات التي نحبها جميعًا ويمكنك تحضيرها في المنزل بطريقة أفضل من الجاهزة حيث أن الحلويات التي يتم تحضيرها في المنزل أكثر ضمانًا من الجاهزة وبأقل تكلفة منها أيضًا. طريقة عمل بلح الشام في المنزل مكونات الطريقة: – كوب دقيق أبيض.

كوبان صغيران من الماء.

ملعقتان صغيرتان من نشا الذرة.

نصف ملعقة من السكر الأبيض.

رشة ملح.

حبتان بيض كبيرتا الحجم.

كيس فانيلا.

زيت نباتي. طريقة التحضير: – اخلطي الدقيق الأبيض مع نشا الذرة وقلبي الخليط جيدًا ثم أضيفي الملح والزيت والسكر والماء في وعاء وضعيه على النار حتى يغلي.

قلبي الدقيق حتى يتحول إلى عجينة ثم ارفعي الخليط من على النار واخفقي عليه بيضة وقلبيه حتى تصبح العجينة ممتزجة.

أضيفي البيضة الأخرى والفانيلا إلى الخليط وبعد ذلك قومي بوضع العجينة في كيس حلواني لتبدئي في تشكيل بلح الشام.

ضعي طاسة القلي على النار وبها كمية بسيطة من الزيت وبعد أن يسخن الزيت.

قومي بتشكيل بلح الشام بداخل الطاسة وقلبيه جيدًا حتى يصبح لامعًا وذهبي اللون.

بعد أن ينضج بلح الشام أخرجيه على مناديل ورقية لتمتص الزيت.

ثم قومي بوضع الشربات الساخن عليه بعد أن يبرد وابدئي في تقديمه. نصائح عند تناول بلح الشام المنزلي يجب عدم تناول كمية كبيرة من بلح الشام لفترة طويلة حيث أنه قد يضر بصحة الإنسان ويتسبب في الزيادة في الوزن ويحدث خلل في نسبة الكوليسترول في الدم.

كما أنه يجب تصفيته من الزيت حتى لا يضر بصحة القلب ويزيد من نسبة الدهون في الجسم كما أنه يجعل الحلوى طرية من الداخل.

عند صب الشربات على يجب التقطير وليس صبه كاملًا أو غمس بلح الشام حتى لا يمتص كمية كبيرة منه ويصبح ضارًا بالصحة بسبب نسبة السكر الموجودة به. عمر شويل - جدة سر نجاح بلح الشام المقرمش في البيت بنفس طريقة الجاهز حضريه لرمضان - ثقفني

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