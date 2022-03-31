نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لسحور رمضان أعملي البطاطس المقلية المقرمشة بدون ما تمتص زيوت وبطعم لذيذ في المقال التالي
تشكل البطاطس المقلية هي من ألذ المأكولات الكثير منا نتناولها وخاصة الاطفال لأنها تتمتع بمذاق جميل ولذيذ، ونلاحظ أن عند القيام بعملية القلي لأي شئ يجب توافر كمية كبيرة من الزيت وقد يضر ذلك علي الصحة، وتستطيع ربة المنزل أن تقوم بإعداد البطاطس المقلية بشكل الخفيف لا تتشرب الزيت أو قد يتم تحضيرها بدون زيت من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة.
تعد البطاطس من أهم الأكلات التي نتناولها بشكل مستمر ويقبل عليها الكثير من أفراد الأسرة سواء الأطفال او الكبار، كما أيضا تتميز البطاطس أن يمكن أن نقوم بتحضيرها بعدة أشكال قد تقدم ربة المنزل البطاطس المقلية او البطاطس المسلوقة أو المطبوخة بالصلصة فيكون متنوعة في مذاقها علي حسب الطريقة، يمكننا أن نقوم بإعداد البطاطس بشكل صحي أكثر من خلال قلي البطاطس بدون زيت.
تعتبر البطاطس المقرمشه من الأكلات التي يعشقها الكبار والصغار، حيث المذاق الشهي المميز والتى تقدم كوجبة مقبلة مع بعض الوصفات الأساسية على المائدة، ويمكن أن تقدم كوجبة إفطار أو عشاء حيث سهولة طهيها وتناولها، فسوف نقوم بتحضير البطاطس المقرمشة بالمنزل باسهل طريقة، حيث تستخدم بها ملعقة دقيق واحدة حتى تصبح مقرمشة ولذيذة، واليكم الطريقة الآن.
طريقة قلي البطاطس بدون زيت
نجد أن تلجأ بعض السيدات إلى التنوع في تقديم الأكلات المختلفة لأبنائها وحرصها الشديد أن تكون تلك المأكولات صحية بشكل كبير حتى لا تؤثر على صحة أبنائها، ومن أهم هذه الاكلات هو قلي البطاطس بدون زيت حتى تكون صحية أكثر من خلال مايلي:
المقادير
- حبة كبيرة من البطاطس او زيادة الكمية على حسب الرغبة.
- لتر من الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة كبيرة من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- ملعقة صغيرة من النشا الذرة.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام.
طريقة التحضير
- نقوم بتقطيع حبة كبيرة من البطاطس إلى أصابع رفيعة.
- نضع أصابع البطاطس في لتر من الماء المغلي لمدة لاتقل عن خمس دقائق.
- نصفي أصابع البطاطس من الماء المغلي وتجعلها خالية من وجود الماء بها ثم نتركها في الهواء لمدة 30 دقيقة حتي يتم التخلص بشكل نهائي من وجود الماء بها.
- نضع أصابع البطاطس في إناء عميق ثم نضع عليها ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ومع صغيرة من الزعتر ونضيف عليهم ملعقة صغيرة من البوم البودر وملعقة صغيرة من ملح الطعام ونقلبهم مع بعض.
- نقوم باضافة ملعقة صغيرة من النشا على خليط التوابل وعلى أصابع البطاطس و ندمجهم مع بعض.
- نأتي الصينية ونضع بها أصابع البطاطس المتبلة وندخلها الفرن يكون ساخن على درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية ونتركها في الفرن لمدة 30 دقيقة حتى تأخذ اللون الذهبي المقرمش.
- يجب مراعاة استخدام صينية من التيفال حتى لا تلتصق بها أصابع البطاطس.
- نخرج أصابع البطاطس من الفرن ونقدمها وهي ساخنة قبل ما تبرد حتى نتمتع بمذاقها الجميل.
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