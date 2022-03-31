ستغير حياتك الصحية.. هذا ما يحدث لجسمك من عجائب عند تناول 3 أكواب من القهوة يوميًا ستدمن شربها

القهوة من المشروبات التى يفضل تناولها الكثير وخاصة فى الصباح، حيث يقومون بتناول وجبة الفطار ويعقبها فنجان من القهوة حتى تجعلهم يمارسون عملهم طوال اليوم بشكل نشيط دون الشعور بالرغبة فى النوم أو الشعور بآلام الجسد، فهى من المشروبات التى توجد بها نسبة عالية من الكافيين الذى يجعل خلايا المخ نشيطة، كما أن تناول ثلاث أكواب من القهوة فى اليوم تمنع تجلط الدم وانسداد الشرايين، وتمنح القلب الحماية من الجلطات، كما تحمى الجسم من الإصابة بأمراض مختلفة، لذا سوف نعرض عليكم فوائد تناول عدد من أكواب القهوة بشكل يومي لجسم الإنسان.

فوائد تناول 3 أكواب من القهوة بشكل يومي

تناول القهوة السوداء بشكل يومي يقى الجسم من الإصابة بأمراض مختلفة وخاصة مرضي القلب، فهى تمنع ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وبالتالى تحمى القلب من الإصابة بأى جلطات دموية، وقد أثبتت الدراسات التى أجريت على عدد من الأشخاص الذين يتناولون القهوة بشكل يومي أكثر من مرة، أن صحة القلب بشكل أفضل بكثير ممن لا يتناولون القهوة تماماً، لذا يفضل تناولها ولكن لا نزيد عن كوبين أو ثلاثة فى اليوم، كما إنها تفيد الجسم بالفوائد الصحية التالية.

تقلل من خطر الإصابة بمرض السكري. تمنع الإصابة بمرض باركنسون. تساهم فى حماية الجسم من الإصابة بأمراض الكبد. تحمى الجسم من خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. تقلل من خطر الإصابة بأمراض الزهايمر. تلعب دور هام فى حماية القلب من الإصابة بأى جلطات. تعالج حالات الاكتئاب. علاج هائل لحرق الدهون. تساهم فى يد الشهية وعدم الرغبة فى تناول الطعام. رفع ضغط الدم المنخفض.

خطر الإفراط فى تناول القهوة بشكل يومي

لابد من الحذر عند تناول القهوة بشكل يومي، فعلى الرغم من فوائدها العديدة للجسم، إلا أن الإفراط فى تناولها يسبب للجسم الإصابة بعدد من الأمراض الجسدية الخطيرة، فلابد من عدم تناول أكثر من كوبين أو ثلاثة فقط خلال اليوم الواحد، والاكثار عن ذلك يسبب الإصابة بالأمراض التالية.