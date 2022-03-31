نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفات طبيعية مجربة للتخلص من الهالات السوداء والنتيجة من أول استخدام في المقال التالي

عمر شويل - جدة من أكثر المشكلات المزعجة التي يعاني منها عدد كبير من الأفراد هي مشكلة ظهور الهالات السوداء تحت العين، ولها عدد من الأسباب مثل عدم تناول الغذاء الصحي، والسهر لفترات طويلة ليلا، وجفاف البشرة، وتعطي مظهر غير مرغوب فيه مما يسبب الحرج لدى العديد من النساء، واليوم سنقدم لكم وصفات طبيعية من المنزل لعلاج تلك المشكلة.

زيت اللوز الحلو لعلاج الهالات السوداء

يحتوي زيت اللوز الحلو على فيتامين e المفيد لصحة البشرة ويساعد في تفتيحها، مما يعمل على النخلص من الهالات السوداء، ضعي قطرات من زيت اللوز الحلو تحت العين، مع التدليك بلطف، واتركيه ليلة كامله ثم يغسل بالماء في الصباح، ستلاحظين الفرق من أول استخدام.

الألوفيرا للتخلص من الهالات السوداء

يعمل الألوفيرا على التخلص من الهالات السوداء، فقط احضري ملعقتين منه ودلكي منطقة تحت العين بلطف لمدة دقيقة، ثم يترك على البشرة ربع ساعة، ونغسله بالماء وتكرر الوصفة مرتين يوميا للحصول على أفضل نتائج.

الخيار للتخلص من الهالات السوداء

يحتوي الخيار على عدد من مضادات الأكسدة مما يعمل على التخلص من الهالات السوداء، فقط احضري شريحتين من الخيار وضعيهم تحت العين لمدة نصف ساعة، وأيضا فوق العين لمدة نصف ساعة، ونكرر الوصفة مرتين يوميا، سنلاحظ الفرق من أول استخدام.

زيت الزيتون والكركم لعلاج الهالات السوداء

يساعد زيت الزيتون مع الكركم في التخلص من الهالات السوداء، فقط نمزج ملعقتين من زيت الزيتون مع ملعقة من الكركم، ونضع العجين تحت العين ويترك نصف ساعة، وتكرر الوصفة مرتين يوميا للحصول على أفضل النتائج.

البطاطس للتخلص من الهالات السوداء

تعمل البطاطس على تفتيح لون البشرة عموما وخاصة منطقة تحت العين، نقوم بسلق حبة من البطاطس ونضعها في الخلاط، ونأخذ ملعقة وندلك بها تحت العين برفق، وتترك نصف ساعة، ثم تغسل جيدا، تكرر الوصفة يوميا.

ماء الورد والجلسرين للتخلص من الهالات السوداء

نحضر ملعقة من ماء الورد مع ملعقة من الجلسرين، نخلطهم معا جيدا، ثم نفرد الخليط على منطقة تحت العين، ويترك ليلة كاملة ثم يغسل في الصباح، وتكرر الوصفة يوميا .