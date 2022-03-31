طريقة عمل الكنافة بالمهلبية أحلي من المحلات بخطوات بسيطة وسهلة

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عمر شويل - جدة مع اقتراب موعد شهر رمضان المبارك، تكثر عمليات البحث عبر محرك جوجل لمعرفة طريقة تحضير الكنافة بالمهلبية بطريقة سهلة وبسيطة لعملها في العزومات والولائم التي تطلب وجود بعض الحلويات اللذيذة والشهية، ولأن ست البيت موضوع عليها عبء تحضير عدد كبير من الوصفات في تلك المناسبات، فإن الكنافة بالمهلبية من الوصفات السريعة التي لا تطلب مجهود كبير لتحضيرها، وفي هذا الصدد نستعرض معكم تفاصيل عمل الكنافة بالمهلبية.
طريقة عمل الكنافة بالمهلبية
ولكي يتم تحضير أفضل كنافة بالمهلبية علي سفرتك في رمضان لابد من احضار تلك المكونات جيداً لكي تحضر بطريقتها الصحيحة التي يقوم بها الحلواني، ومقادير الكنافة اللذيذة علي النحو التالي.
مكونات الكنافة
- كيلو كنافة، 1 كوب زبدة و2 كوب سكر، 1 كوب ماء.
مكونات المهلبية.
- 2 كوب لبن، 2 ملعقة نشا، 1 ملعقة سكر.
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خطوات عمل الكنافة بالمهلبية بطعم أحلي من المحلات
ومن خلال الخطوات الآتية نتمكن من تحضير أروع كنافة بالمهلبية بطريقة سريعة وسهلة وبطعم أحلي من الحلواني، وذلك كالآتي.
- في وعاء عميق نبدأ في تحضير المهلبية الشهية عن طريق وضع مكونات اللبن والنشا والسكر علي نار متوسطة الحرارة، ثم نقلب حتي تمام ذوبان المكونات.
- ومع الوقت تبدأ المهلبية في اتخاذ سمك ثقيل، وعند الوصول القوام المطلوب يتم رفعها علي النار.
- ثم نقوم بتقطيع الكنافة بشكل قطع صغيرة جداً.
- ثم نقوم بوضع الزبدة المذابة فوقها وتقليبها حتي تشربها بشكل تام
- وفي صينية واسعة نبدا في وضع نصف كمية الكنافة ونوزعها جيدا ونضغطها حتي تهبط في الصينية.
- ثم نضع خليط المهلبية فوقها وتوزع بشكل متساوي.
- نضع بقية كمية الكنافة كطبقة ثالثة فوق المهلبية.
- ثم ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة 180 في فرن ساخن ومحضر مسبقاً حتى تمام التسوية.
- يمكن تزيين الكنافة من فوق ببعض المكسرات والبذور المفضلة لديك.
- وفي النهاية نتمنى لكم وجبة هنية وبالهناء والشفاء وكل عام وانتم بخير.
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