بملعقة كبيرة من النشا اعملي عجينة القطايف بطريقة محترفة وبسيطة في البيت

تعد عجينة القطايف من المعجنات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين من الصغار والكبار ويتم تحضيرها بكثرة في شهر رمضان، كما يمكن حشوها بحشوات كثيرة وهنا سوف نقدمها بطريقة بسيطة وبشكل محترف حتى تستطيع ست البيت تحضيرها بسهولة في المنزل دون الحاجة لشرائها من الخارج، ايضاً لا تأخذ الكثير من الوقت في تحضيرها، كما تتكون هذه العجينة من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل عجينة القطايف بمكونات بسيطة في البيت.

مقادير عمل عجينة القطايف

تحتوي عجينة القطايف على عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة وموجودة في كل منزل وهي كما يلي:-

٢ كوب من الدقيق.

ملعقة صغيرة من ماء الزهر.

٢ كوب ونصف من الماء.

ملعقتان كبيرتان من السكر.

نصف كوب من السميد الناعم.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة كبيرة من النشا.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير عجينة القطايف بشكل محترف يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-

نحضر وعاء عميق من البلاستيك ونقوم بخلط السميد مع الدقيق والنشا ونقلبهم جيداً حتى يمتزج المكونات. بعد ذلك نقوم بإضافة البيكنج بودر والسكر مع الاستمرار في الخلط، ثم نضيف ماء الزهر والماء بشكل تدريجي حتى نحصل على عجينة لينة. ثم نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة كاملة، ثم نضعه في شفشق حتى يسهل سكب الخليط. بعد ذلك نحضر صينية مفروشة بمنشفة نظيفة لوضع أقراص القطايف عليها عند نضجها. ثم نقوم بإحضار طاسة ونضعها على نار متوسطة مع وضع مقدار ملعقة كبيرة عليها على شكل قرص دائرية صغيرة. بعد ذلك تظهر على وجهها ثقوب صغيرة فهذا دليل على نجاحها، ثم نتركها تجف من الأعلى وتتحمر من الأسفل ثم نخرجها ونتركها حتى تبرد. ثم بعد ذلك يتم حشوها حسب الرغبة، حيث يمكن حشوها بالمكسرات ويمكن حشوها بالجبن أو الكريمة، وهنا نكون قد قدمنا طريقة عمل عجينة القطايف بشكل محترف مثل الجاهزة وبالهنا والشفا.

فوائد السميد للجسم

هناك عدة فوائد للسميد على الجسم هيا بنا نتعرف عليها وهي كالتالي:-