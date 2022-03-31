في 3 طرق مختلفة لعمل كيكة العسل الروسية ، بالطريقة الصعبة ، والطريقة الاصعب ، واللي هنشوفها النهاردة مع بعض هي الطريقة الاصعب لانها الاصلية ونتيجتها تستاهل المجهود ، تعالوا نشوف الطريقة بالخطوات والفيديو.

طريقة عمل كيكة العسل الروسية:

حجم الكيكة دي تكفي تقريبا 12 فرد.

المقادير:

للعسل:

– ¾ كوباية عسل نحل.

– 3 معالق كبيرة ماية باردة.

لطبقات الكيك:

– 14 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة, متقطعة شرايح.

– 1 كوباية سكر ابيض.

– ¾ كوباية عسل نحل.

– 6 بيضات كبيرة تكون باردة.

– 2 ½ معلقة صغيرة من صودا الخبز “الكربوناتو”.

– ¾ معلقة صغيرة ملح ناعم.

– 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة.

– 3 ¾ كوباية دقيق.

للحشو:

– 4 كوبايات كبيرة كريمة خفق تقيلة باردة heavy whipping cream.

– ¾ كوباية كريمة حامضة sour cream.

طريقة التحضير:

– الخطوة 1:

صبي العسل في حلة كبيرة على نار متوسطة ، اغليه لحد ما لونه يغمق وريحته تبقى شبه ريحة الكراميل ، حوالي 10 دقايق ، اطفي النار وضيفي له الماية الباردة.

– الخطوة 2:

سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ، بطني صينية خبز بورق زبدة ، وحطي وعاء الخلط والخفاقة في التلاجة.

– الخطوة 3:

حطي حلة معدنية كبيرة على اقل درجة حرارة على النار ، ضيفي الزبدة, السكر, و ¼ كوباية من العسل المكرمل اللي حضرناه في اول خطوة ، سيبيهم على النار لحد ما الزبدة تدوب ، تقريبا من 5 – 7 دقايق.

– الخطوة 4:

في اثناء الوقت ده في طبق صغير ، امزجي صودا الخبز, الملح, القرفة.

– الخطوة 5:

اخفقي خليط الزبدة ، ضيفي البيض ، وسيبي المزيج على نار خفيفة لحد ما يبقى دافي ، ضيفي خليط صودا الخبز ، ارفعي الخليط من على النار ، انخلي الدقيق وضيفيه للمزيج على مرتين او تلاتة بالتدريج مع التقليب بعد كل اضافة ، لحد ما الخليط يبقى ناعم.

– الخطوة 6:

انقلي حوالي ½ كوباية من الخليط في صينية الخبز ، وافرديه كويس في الصينية ، مع رج الصينية عشان تتخلصي من اي فقاعات هوا في العجينة.

– الخطوة 7:

اخبزيها في الفرن لحد ما تتحول للون البني الفاتح ، حوالي من 6 – 7 دقايق ، ارفعي طبقة الكيك من الصينية لما تبرد وتتماسك كويس بحيث انك تقدري تشيليها من الصينية لمدة 6 – 7 دقايق تقريبا ، بعدها اقلبي الكيك على ورقة زبدة.

– الخطوة 8:

كرري الخطوات لحد ما تعملي تقريبا 8 طبقات من الكيك ، وسيبي كل طبقة تبرد على ورقة زبدة منفصلة ، وساوي حروف الكيك بعجلة بيتزا عشان تتأكدي انها نفس الحجم ، واحتفظي بقطع الكيك اللي هتطلع.

– الخطوة 9:

افردي قطع الكيك اللي طلعت في صينية الحبز على ورقة زبدة ودخليها الفرن لحد ما تنشف ، لمدة 10 دقايق تقريبا ، خرجيها من الفرن وقطعيها قطع صغيرة.

– الخطوة 10:

رجعيها الفرن تاني حد ما يتحول للون البني ، من 7 – 10 دقايق كمان تقريبا ، سيبيها تبرد تماما ، من 15 – 20 دقيقة ، انقليلها لكيس تقدري تقفليه ودقي عليها لحد ما تبقى فتات ناعم.

– الخطوة 11:

طلعي الوعاء والخفاقة اللي حطيناهم في التلاجة في الخطوة 2 ، صبي فيه الكريمة التقيلة ، واخفقي لحد ما يبقى كريمي وتتشكل قمم ناعمة ، ضيفي باقي كمية العسل المكرمل والكريمة الحامضة واستمري في الخفق لحد ما تتكون قمم قاسية بحيث الخليط لما تاخدي منه بالمعلقه مينزلش منها.

– الخطوة 12:

حطي طبقة من الكيك عى صينية بيتزا او على طبق التقديم ، افردي كوباية من الكريمة فوقيها بالتساوي ، كرري نفس العملية مع باقي طبقات الكيك مع الضغط على الطبقات لتحت ، حطي اخر طبقة من الكيك وخلي الجنب الناعم لفوق ، افردي كريمة فوق الكيكة وعلى الجوانب وغطيها بفتات الكيك.

– الخطوة 13:

غطي الكيكة بغلاف بلاستيك وحطيها في التلاجة لمدة 8 ساعات على الاقل ، او طول الليل ، بعدها انقلي الكيك على طبق كبير ، وقطعيها وقدميها.

الطريقة بالفيديو:

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