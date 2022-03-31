في 3 طرق مختلفة لعمل كيكة العسل الروسية ، بالطريقة الصعبة ، والطريقة الاصعب ، واللي هنشوفها النهاردة مع بعض هي الطريقة الاصعب لانها الاصلية ونتيجتها تستاهل المجهود ، تعالوا نشوف الطريقة بالخطوات والفيديو.
طريقة عمل كيكة العسل الروسية:
حجم الكيكة دي تكفي تقريبا 12 فرد.
المقادير:
للعسل:
– ¾ كوباية عسل نحل.
– 3 معالق كبيرة ماية باردة.
لطبقات الكيك:
– 14 معلقة كبيرة زبدة غير مملحة, متقطعة شرايح.
– 1 كوباية سكر ابيض.
– ¾ كوباية عسل نحل.
– 6 بيضات كبيرة تكون باردة.
– 2 ½ معلقة صغيرة من صودا الخبز “الكربوناتو”.
– ¾ معلقة صغيرة ملح ناعم.
– 1 معلقة صغيرة قرفة مطحونة.
– 3 ¾ كوباية دقيق.
للحشو:
– 4 كوبايات كبيرة كريمة خفق تقيلة باردة heavy whipping cream.
– ¾ كوباية كريمة حامضة sour cream.
طريقة التحضير:
– الخطوة 1:
صبي العسل في حلة كبيرة على نار متوسطة ، اغليه لحد ما لونه يغمق وريحته تبقى شبه ريحة الكراميل ، حوالي 10 دقايق ، اطفي النار وضيفي له الماية الباردة.
– الخطوة 2:
سخني الفرن على درجة حرارة 190 درجة مئوية ، بطني صينية خبز بورق زبدة ، وحطي وعاء الخلط والخفاقة في التلاجة.
– الخطوة 3:
حطي حلة معدنية كبيرة على اقل درجة حرارة على النار ، ضيفي الزبدة, السكر, و ¼ كوباية من العسل المكرمل اللي حضرناه في اول خطوة ، سيبيهم على النار لحد ما الزبدة تدوب ، تقريبا من 5 – 7 دقايق.
– الخطوة 4:
في اثناء الوقت ده في طبق صغير ، امزجي صودا الخبز, الملح, القرفة.
– الخطوة 5:
اخفقي خليط الزبدة ، ضيفي البيض ، وسيبي المزيج على نار خفيفة لحد ما يبقى دافي ، ضيفي خليط صودا الخبز ، ارفعي الخليط من على النار ، انخلي الدقيق وضيفيه للمزيج على مرتين او تلاتة بالتدريج مع التقليب بعد كل اضافة ، لحد ما الخليط يبقى ناعم.
– الخطوة 6:
انقلي حوالي ½ كوباية من الخليط في صينية الخبز ، وافرديه كويس في الصينية ، مع رج الصينية عشان تتخلصي من اي فقاعات هوا في العجينة.
– الخطوة 7:
اخبزيها في الفرن لحد ما تتحول للون البني الفاتح ، حوالي من 6 – 7 دقايق ، ارفعي طبقة الكيك من الصينية لما تبرد وتتماسك كويس بحيث انك تقدري تشيليها من الصينية لمدة 6 – 7 دقايق تقريبا ، بعدها اقلبي الكيك على ورقة زبدة.
– الخطوة 8:
كرري الخطوات لحد ما تعملي تقريبا 8 طبقات من الكيك ، وسيبي كل طبقة تبرد على ورقة زبدة منفصلة ، وساوي حروف الكيك بعجلة بيتزا عشان تتأكدي انها نفس الحجم ، واحتفظي بقطع الكيك اللي هتطلع.
– الخطوة 9:
افردي قطع الكيك اللي طلعت في صينية الحبز على ورقة زبدة ودخليها الفرن لحد ما تنشف ، لمدة 10 دقايق تقريبا ، خرجيها من الفرن وقطعيها قطع صغيرة.
– الخطوة 10:
رجعيها الفرن تاني حد ما يتحول للون البني ، من 7 – 10 دقايق كمان تقريبا ، سيبيها تبرد تماما ، من 15 – 20 دقيقة ، انقليلها لكيس تقدري تقفليه ودقي عليها لحد ما تبقى فتات ناعم.
– الخطوة 11:
طلعي الوعاء والخفاقة اللي حطيناهم في التلاجة في الخطوة 2 ، صبي فيه الكريمة التقيلة ، واخفقي لحد ما يبقى كريمي وتتشكل قمم ناعمة ، ضيفي باقي كمية العسل المكرمل والكريمة الحامضة واستمري في الخفق لحد ما تتكون قمم قاسية بحيث الخليط لما تاخدي منه بالمعلقه مينزلش منها.
– الخطوة 12:
حطي طبقة من الكيك عى صينية بيتزا او على طبق التقديم ، افردي كوباية من الكريمة فوقيها بالتساوي ، كرري نفس العملية مع باقي طبقات الكيك مع الضغط على الطبقات لتحت ، حطي اخر طبقة من الكيك وخلي الجنب الناعم لفوق ، افردي كريمة فوق الكيكة وعلى الجوانب وغطيها بفتات الكيك.
– الخطوة 13:
غطي الكيكة بغلاف بلاستيك وحطيها في التلاجة لمدة 8 ساعات على الاقل ، او طول الليل ، بعدها انقلي الكيك على طبق كبير ، وقطعيها وقدميها.
الطريقة بالفيديو:
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