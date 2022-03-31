طريقة تحضير فطائر البطاطس المهروسة المغذية بأقل الامكانيات وأبسطها

فطائر البطاطس المهروسة الرائعة بمجموعة من الخطوات التي تكون في مقدرة الجميع، وهي من الفطائر البسيطة التي يمكن القيام بها في أي وقت وخاصة في أوقات الفراغ، وهي فطائر خفيفة ولذيذة يتم تناولها بكثرة على وجبة الإفطار وبين وجبة الغداء والعشاء، وتختلف طرق عمل الفطائر بوجه عام من طريقة لأخرى وأيضاً طريقة الحشو تختلف حسب رغبة كل شخص، واليوم سوف نعرض على كل حبايبنا الحلوين متابعين موقع ثقفني الاخباري مكونات عمل فطائر البطاطس المهروسة وشرح خطوات عملها للجميع بدون وجود تعب.

مكونات عمل فطائر البطاطس المهروسة

تعد مكونات عمل فطائر البطاطس المهروسة من المكونات البسيطة الموجودة في كل بيت وهي كالآتي:-

العجينة

ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

٢ كوب من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة صغيرة من السكر.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

الحشوة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

٤ حبات من البطاطس المسلوقة.

ربع ملعقة صغيرة من البابريكا.

ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة الإعداد والتحضير

تتنوع طرق عمل الفطائر من طريقة إلى أخرى فهيا بنا نتعرف على هذه الطريقة وهي كالآتي:-

نحضر وعاء وننخل به كمية الدقيق ونضيف عليه الخميرة الفورية والسكر والملح ونقلب. ثم نضع الحليب والماء بالتدريج إلى المكونات السابقة ونخلط جيداً حتى تتكون لدينا عجينة طرية سهلة التشكيل. نغطي العجينة ونتركها في مكان دافئ لمدة ٤٥ دقيقة حتى تخمر ويتضاعف حجمها. في ذلك الوقت نقوم بتقشير البطاطس المسلوقة وهرسها جيداً ونضيف عليها الملح والفلفل الأسود والبابريكا حتى تتجانس جميع المكونات. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة على سطح مرشوش بالدقيق ونقطعها على شكل دوائر. ثم نوزع قليل من الحشوة على كل قطعة ونغلقها بإحكام على شكل مثلث ثم نضع العجين في صينية مدهونة بالزيت. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية ونتركها لمدة ١٥ دقيقة حتى تتحمر، وتأخذ اللون الذهبي الجميل ثم نقدمها بألف هنا وشفا للجميع.

طريقة عمل أومليت البطاطس

يعد طبق أومليت البطاطس من الأطباق المفضلة على وجبة الإفطار والعشاء ويتكون من مكونات سهلة وهي كما يلي:

٢ حبة من البطاطس متوسطة الحجم.

ملعقة صغيرة من الملح.

٦ حبات من البيض.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

٣ ملاعق كبيرة من الزيت.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

٣ ملاعق كبيرة من الحليب.

حبة من الفلفل الأخضر الحار المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

فص من الثوم المفروم.

نصف ملعقة صغيرة من الكمون.

حبة من البصل متوسطة الحجم مفرومة.

الطريقة