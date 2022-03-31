كريم الأرز والنشا معجزة ربانية يزيل تجاعيد عشرون عامًا ويجعل البشرة بيضاء كالثلج

كريم الأرز والنشا من أروع الكريمات الطبيعية، التي تحتوي على مواد طبيعية تساعد على امتصاص الدهون الزائدة، والقضاء على تجاعيد البشرة نهائيًا، كما يساعد على تفتيح البشرة وتوريدها وإزالة الخطوط الرفيعة التي تشوه مظهر الوجه، وله قدرة فعالة في حماية البشرة من أشعة الشمس الضارة، ويجعل البشرة رطبة وناعمة طول الوقت، وهو من الكريمات الممتازة التي ينصح باستخدامها الكثير من خبراء التجميل، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم الأرز والنشا السحري لتبييض البشرة وإزالة التجاعيد بشكل رائع بخطوات سهلة بالمنزل.

مكونات عمل كريم الأرز والنشا السحري

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الأرز.

ملعقة كبيرة من النشا.

كوب من الماء الدافئ.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

1 ملعقة صغيرة من الفازلين الطبي.

ملعقة من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الأرز والنشا السحري في تبييض البشرة وإزالة التجاعيد بكل سهولة بالمنزل وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الماء وملعقة الأرز، ثم نقوم بوضع الوعاء على نار هادئة حتى يغلي لمدة ٥ دقائق. نرفع الوعاء من على النار ونتركه جانبًا حتى يبرد، ثم نصفي الخليط جيدًا حتى نحصل على ماء مثل الحليب. نقوم بإضافة النشا للخليط ونقلب برفق حتى يذوب النشا تمامًا. نضع الوعاء على البخار، ثم نقلب برفق حتى يصبح ثقيل القوام. نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الفازلين، وزيت جوز الهند، ثم نقلبهم جيدًا حتى نحصل على قوام كريمي. نترك الكريم يبرد تمامًا قبل وضعه على البشرة.

طريقة استخدام كريم الأرز والنشا السحري

توجد بعض الخطوات البسيطة التي يجب إتباعها عند وضع الكريم على الوجه وهى كما يلي:-