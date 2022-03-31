طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط وبدون حصيره في المنزل والطعم فلاحي أصلي

الجبنة القريش من أنواع الجبن الصحية والمغذية، الخفيفة على المعدة والمناسبة لجميع أنواع الحميات الغذائية، فهي لها دور كبير في حماية الجسم من البكتيريا والفطريات، كما تساعد الجسم في مقاومة العديد من الأمراض، ومن خلال المقال التالي سنتعرف على أسهل الطرق من أجل صناعتها والاطمئنان من المكونات المستخدمة، للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، كما نستعرض معاكم أهم فوائدها للإنسان.

طريقة عمل الجبنة القريش

في الخطوات الآتية نعرض لكم الخطوات بصورة مبسطة لعملها في المنزل، والخطوات كالاتي:

الوصفة الأولى

حليب سائل كامل الدسم.

خل.

ملح.

طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة نضع الحليب.

تركه حتى الغليان.

تركه حتى الغليان. إضافة الخل مع استمرار التقليب.

رفعه من على النار ووضع الملح.

تغطية القدر بالقماش.

تركه لمدة ساعتين، حتى تنفصل التكتلات من المياه.

تصفيته بالمصفاه.

أخذ كمية مناسبة الضعط عليها بقطعة الشاش.

ثم وضع الكمية كاملة تحت سطح ثقيل.

تركها لتصفي المياه كاملة.

نحضركيس بلاستيكي يوضع به الجبنة تلف مع الضغط عليه جيدا.

وضعها في الثلاجة لحفظها حتى موعد الاستخدام.

فوائد الجبنة القريش

الجبنة القريش لها العديد من الفوائد الهامة للجسم، نقوم بسردها عليكم لتكون كالاتي: