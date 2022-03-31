نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط وبدون حصيره في المنزل والطعم فلاحي أصلي في المقال التالي
الجبنة القريش من أنواع الجبن الصحية والمغذية، الخفيفة على المعدة والمناسبة لجميع أنواع الحميات الغذائية، فهي لها دور كبير في حماية الجسم من البكتيريا والفطريات، كما تساعد الجسم في مقاومة العديد من الأمراض، ومن خلال المقال التالي سنتعرف على أسهل الطرق من أجل صناعتها والاطمئنان من المكونات المستخدمة، للحفاظ على صحة وسلامة الأطفال، كما نستعرض معاكم أهم فوائدها للإنسان.
طريقة عمل الجبنة القريش
في الخطوات الآتية نعرض لكم الخطوات بصورة مبسطة لعملها في المنزل، والخطوات كالاتي:
الوصفة الأولى
- حليب سائل كامل الدسم.
- خل.
- ملح.
طريقة التحضير
- في قدر على نار متوسطة نضع الحليب.
تركه حتى الغليان.
- إضافة الخل مع استمرار التقليب.
- رفعه من على النار ووضع الملح.
- تغطية القدر بالقماش.
- تركه لمدة ساعتين، حتى تنفصل التكتلات من المياه.
- تصفيته بالمصفاه.
- أخذ كمية مناسبة الضعط عليها بقطعة الشاش.
- ثم وضع الكمية كاملة تحت سطح ثقيل.
- تركها لتصفي المياه كاملة.
- نحضركيس بلاستيكي يوضع به الجبنة تلف مع الضغط عليه جيدا.
- وضعها في الثلاجة لحفظها حتى موعد الاستخدام.
فوائد الجبنة القريش
الجبنة القريش لها العديد من الفوائد الهامة للجسم، نقوم بسردها عليكم لتكون كالاتي:
- كما أنها تساعد على الوقاية من الإصابة بالأيض.
- التقليل فرص ارتفاع نسبة السكر في الدم.
- يمد الطفل بالطاقة.
- كما أنه تتميز باحتوائها على عناصر البوتاسيوم المهمة للجسم.
- بالإضافة إلى ذلك فإنها تعد أحد أهم مصادر الكالسيوم.
- كما انها تساعد في خسارة الوزن.
- التقليل من متلازمة التمثيل الغذائي.
- تحتوي على البروبيوتك الطبيعي.
- تقليل أعراض القلق التوتر.
- غني بحمض الفوليك المناسب للحوامل والمرضعات.
- تعتبر أهم الأطعمة ذات التصنيف المنخفض في مؤشر جلايسمي.
- غناها بمادة السيلينيوم
- نسب عالية من البروتين يعطي بروز للعضلات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل جبن قريش ب 4 كيلو لبن فقط وبدون حصيره في المنزل والطعم فلاحي أصلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.