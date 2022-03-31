نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرها 65 سنه وتبدو 25.. أفضل كولاجين للبشرة لإزالة التجاعيد وشد البشرة والتخلص من الترهلات للابد في المقال التالي
إليكم طريقة عمل كولاجين طبيعي للبشرة لعلاج تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة أسفل العينين، فمع التقدم في العمر وبعد بلوغ سن الثلاثين تبدأ البشرة يحدث فيها بعض الإنكماش، وتعتبر علامات الشيب من أكثر العلامات المزعجة بالنسبة للمرأة والتي تحاول معالجتها بحقن البوتوكس والفيلر وغيرها، ولكن هذا الطريق من أسوأ الطرق التي قد تلجا إليها المرأة على الإطلاق ويمكنك معالجة كل هذه الأعراض بوصفات طبيعية بحتة بدون أي حقن أو مواد كيميائية ضارة تابعوا معنا.
طريقة عمل كولاجين طبيعي للبشرة لإزالة التجاعيد
1. وصفة الزيوت الطبيعية لإزالة التجاعيد
مجموعة من الزيوت الطبيعية من بينها زيت اللوز الحلو و زيت الخروع وزيت الزيتون.
خطوات التحضير:-
- قومي بخلط كل الزيوت الطبيعية المفيدة للبشرة ثم قومي بإضافة عدة قطرات من فيتامين E وقلبيهم جيدًا.
- ضعي من المجموعة عدة قطرات حول الفم أو العين و في المناطق التي تكثر بها التجاعيد على الوجه.
- دلكي الزيوت برفق لمدة خمس دقائق قبل النوم ثم قومي بغسل بشرتك جيدًا في الصباح واستمري عليها لعدة أسابيع.
2. وصفة الشوفان وبياض البيض
المكونات:-
- شوفان.
- بياض بيضة.
خطوات التحضير:-
- قومي بوضع ملعقة صغيرة من الشوفان المطحون مع ملعقة كبيرة من بياض البيض وقلبيهم جيدًا ثم دلكي منطقة أسفل العين بالخليط.
- ضعي الخليط على المنطقة لمدة نصف ساعة ثم قومي بشطف بشرتك جيدًا ونظفيها بالغسول ويمكنك اتباع الوصفة يوميًا والنتائج بعد عدة أيام فقط من الاستخدام.
أسباب ظهور التجاعيد في الوجه
- التقدم في العمر هو أحد الأسباب وأكثرها شيوعًا حيث أن الجلد يهرم مع الزمن ويصبح أكثر هشاشة مما يجعله يهبط قليلًا ويصبح أقل مرونة وشد.
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الأشعة فوق البنفسجية قد تؤدي إلى ظهور التجاعيد بشكل أكبر حيث أنها تضر بصحة الكولاجين الطبيعي الموجود في الجلد.
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كذلك التدخين أحد أهم أسباب ظهور التجاعيد حيث أنه يؤثر بشكل سلبي كبير على الكولاجين الطبيعي في الجسم.
- الضحك الكثير والتعبيرات بالوجه باستمرار تؤدي إلى ظهور التجاعيد في الوجه بحيث يحتفظ الجلد بهذه الحركات ويكوّن خطوط دقيقة منها مع مرور الوقت.
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