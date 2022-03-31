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يعتبر البط من ألذ وأشهى الأطعمة التي يتم تحضيرها في البيت وبشكل كبير في المناسبات والعزومات المنزلية، ولذلك نقدم لكم تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير الذي يتراكم على جلد البط ويجعل مذاقه غير جيد، والبط من الطيور التي تقوم بتناول أي شيء كما أن جميع أنواع الحشرات قد تتراكم في ريش البط والطيور بشكل عام ولذلك يجب تنظيفها بشكل كامل كما أنه من الضروري التخلص من رائحة الزفارة عند التنظيف حتى لا ينفر مَن يتناولها. طريقة تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير اغسلي البطة المراد تحضيرها جيدًا ثم قومي بنتف الريش الكبير وتخليصها منه حتى تبدئي في تنظيفها من الريش الصغير.

غطي البطة بالرّدة بشكل كامل ثم قومي بتركها منقوعة في الرّدة لمدة نصف ساعة وافركيها بيديك وستجدي أن الريش بدأ يخرج وأصبح ملمسها ناعم تمامًا.

اغسليها ونظفيها من الرّدة وضعي عليها بعض الملح حتى تصبح خالية من أي روائح كريهة أو زفارة. 2. طريقة البوتاجاز لتنظيف البط تعتبر هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر شيوعًا بين ربات البيوت ولكن أكثرها خطورة إذا لم تنتبهي.

قومي بوضع البطة على درجة حرارة نار هادئة حتى يصبح الريش هشًا تمامًا ثم قومي بفركها لإزالة الريش.

نظفيها تحت الماء الجاري ثم ابدئي في تحضيرها بالطريقة المعتادة. 3. طريقة بيكربونات الصوديوم لتنظيف البط ضعي وعاء كبير به ماء ساخن ثم أضيفي ملعقة من بيكربونات الصوديوم ونصف كوب من عصير الليمون وثلاث ملاعق كبيرة من الملح الأبيض.

ثم قومي بوضع البطة لمدة عشر دقائق ثم قومي بإزالة الريش بعد ذلك بفركه بقشور الليمون حتى تنظفي البطة من الريش وأيضًا من رائحة الزفارة. 4. طريقة الدقيق لتنظيف البط تعتبر هذه الطريقة تشبه طريقة الرّدة قليلًا حيث نقوم بتغطية البطة المراد تنظيفها بشكل كامل بالدقيق الأبيض.

اتركي البطة لمدة ربع ساعة في الدقيق ثم قومي برفعها وفركها برفق وستجدي أن الريش يخرج بسهولة.

بعد ذلك اغسليها تحت الماء الجاري حتى يتم تنظيفها من آثار الريش وللقضاء على الزفارة انقعيها في ملح ليمون. عمر شويل - جدة متخطرش على بالك.. تنظيف البط من الزفارة والريش الصغير قبل رمضان بفكر عبقرية سهله وسريعه - ثقفني

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