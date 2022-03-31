أفضل طريقة لعمل الهريسة الشرقية المرملة بمكونات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الهريسة المرملة، تعتبر الهريسة من أشهر الحلويات التي يفضلها الكثير من الأشخاص، وأصبحت من الحلويات أكثر مبيعاً في كافة الدول، ومن المعروف أنها مناسبة لتقديمها في المناسبات وأعياد الميلاد والاحتفالات المختلفة، ولكن هناك سيدات تفضل تحضيرها في البيت وعدم شرائها من الخارج، لذلك سوف نقدم لكم طريقة عمل الهريسة المرملة بالبيت بكل سهولة ممكنة.

طريقة عمل الهريسة المرملة

يمكنك معرفة طريقة عمل الهريسة المرملة الشهية واللذيذة من خلال الخطوات التالية، والتي تعد واحدة من أفضل الحلويات الشرقية المعروفة بشكل كبير بين الكثير من الدول، فهي تحضر بمكونات سهلة وبسيطة وموجودة في كل منزل، فهي سهلة للغاية وتحضر بأبسط الطرق، فيمكن لربة المنزل تحضيرها منزلياً بدلاً من شرائها جاهزة.

المكونات

2 كوب من السميد.

كوب من الزبادي.

مقدار كوب من السكر.

ملعقة من البيكنج بودر.

مقدار ملعقة طحينة.

لوز أو فول سوداني أو بندق.

طريقة التحضير

تتمثل طريقة عمل الهريسة المرملة من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به السميد والبيكنج بودر، ونقلبهم جيداً.

نضع بعد ذلك الزبادي ونستمر في التقليب، ثم نضيف السكر، ونقوم بخلط المكونات مع بعضها البعض حتى تختلط المكونات ويصبح الخليط متجانس.

نحضر صينية متوسطة الحجم، وندهنها بالقليل من الطحينة، ثم نقوم بوضع الخليط.

تقطع صينية الهريسة إلى قطع ونضع في كل قطعة حبة من اللوز أو البندق أو فول سوداني.

يتم تسخين الفرن جيداً ثم نضع الصينية به لمدة نصف ساعة حتى تأخذ اللون الذهبي.

ومن جانب آخر نقوم بتحضير الشربات أي نقوم بإحضار وعاء ونضع به كوبين من الماء مع كوب من السكر، وعصرة من الليمون، ونتركه لمدة دقائق حتى يتماسك قليلاً.

نخرج الهريسة من الفرن ونتركها حتى تبرد في حين أن الشربات يكون ساخناً، أو العكس تماماً وتكون الهريسة ساخنة والقطر بارد.

تصبح الهريسة جاهزة للتقديم.

وهكذا نكون قدمنا لكم طريقة عمل الهريسة المرملة الطرية والشهية، وبهذه الوصفة سوف تحصل على هريسة لذيذة مش الجاهزة بكل سهولة بالبيت وبأسهل المكونات ، كما يمكنك إعدادها في أسهل وقت دون أي مجهود.