نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحه واحدة وتخلصي من تشققات الكعب الشديدة والحصول علي اقدام بيضاء وناعمة مثل الاطفال في المقال التالي
مسحه واحدة وتخلصي من تشققات الكعب الشديدة تشقق الكعب واحد من المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات وقد تسبب لها الازعاج والقلق والاحراج، وتلجأ إلى الذهاب إلى الصالونات من أجل علاج هذه المشكلة ولكن هذا الأمر قد يكون مكلف، ولهذا فقد نتعرف معا على بعض الطرق التي تساعد في التخلص نهائيا من مشكلة تصدع الكعبين وتساعد في التخلص نهائيا من الجلد الميت الموجود فيها بسهولة، وهذا من خلال الترطيب المستمر لها على الأقل مرتين في الأسبوع لتتجنبي تراكم الجلد التالف عليها وتحصلين على تقشير جيد للقدمين وترطيب كامل لها من الداخل.
مسحه واحدة وتخلصي من تشققات الكعب الشديدة
- يمكنك التخلص من جفاف القدمين والعمل على ترطيبها بالعمق من خلال عمل وصفة في المنزل سهلة وبسيطة.
- وهذا من خلال تحضير واحدة من الليمون وتقسيمها إلى نصفين ومن ثم يتم وضعها في كمية من الماء وملعقة ملح.
- تترك القدمين في الماء هذا لمدة ربع ساعة وبعدها تحضير فرشاة ويتم فرك القدمين بها.
- وبعدها يستخدم الليمون الموجود في الماء لفرك هذا القدم للتخلص تماما من الجلد الميت.
- بعدها تجفف القدمين تماما ويتم وضع كريم مرطب عليها وتغطي بجراب.
- يتم تكرار هذه الوصفة من حين إلى آخر حتى تحصلين على نتيجة مرضية وبشرة قدمين ناعمة تماما.
البطاطس لتقشير القدمين
- يمكنك استخدام بشر البطاطس في تقشير القدمين والتخلص تماما من الجلد الميت الموجود بها.
- وهذا من خلال تحضير واحدة من البطاطس وغسلها جيدا من الأتربة ويتم بشرها بشر ناعم بالقشرة.
- ومن ثم يتم وضع البشر هذا في مصفاة والبدء في تصفيته من الماء تماما.
- يتم التخلص من الشوائب الموجودة في البطاطس وتحضير كمية السوائل هذه.
- وبعدها يتم عصر واحدة من الليمون على هذا الخليط ويقلب المكونات جيدا، وتستغل قشرة الليمون في بشرها أيضا على الخليط.
- تضاف ملعقة من الملح على الخليط وتقلب المكونات حتى يذوب الملح تماما.
- ويتم بعدها إضافة ملعقة من المعجون وتمزج المكونات جيدا حتى تصبح متماسكة تماما.
- ويتم بعدها وضع هذا الخليط على الليمون ويتم فرك الكعب المشقق بها تماما.
- حتى يتم الانتهاء من الخليط المحضر وتترك 20 دقيقة وتغسل
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