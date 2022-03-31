نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قبل رمضان.. طريقة عمل عجينة القطايف الهشة أحلى من الجاهزة ووفري فلوسك واضمني النظافة في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم فإليك أسهل طريقة عمل عجينة القطايف التي نحبها كثيرًا ونستمتع بتناولها، فلا يوجد في شهر رمضان منزل يخلو من القطايف وهي من الأكلات الأساسية الشهيرة لهذا الشهر، كما أنه يوجد طرق مختلفة من أجل تحضير القطايف فمنها الحلو ومنها الحادق، وهذا ما سوف نعرفك عليه في مقالنا اليوم.

طريقة عمل عجينة القطايف

لا تستغرق عجينة القطايف أي وقت في التجهيز كما أنها لا تستغرق مكونات كثيرة أيضً، وبعدما نقوم بعرض الطريقة ستجدها شهية ورائعة ولن تكف عن تطبيقها طوال شهر رمضان.

عجينة القطايف السريعة

هذه الطريقة يتم تسويتها في وقت سريع وستكون النتائج رائعة في النهاية:

المكونات:

طحين بمقدار 2 كوب.

سميد بمقدار نصف كوب.

سكر بمقدار نصف كوب.

مياه بمقدار 3 أكواب.

بيكينج باودر بمقدار 3 ملاعق صغيرة.

ملعقة واحدة من الفانيليا.

القليل من الملح.

طريقة التحضير:

في الخطوة الأولى نقوم بوضع كل هذه المكونات مع بعضها في الخلاط ويتم التقليب بالملعقة جيداً لعدم التصاق السميد بالطحين.

بعد ذلك تشغيل الخلاط لخلط هذه المكونات وامتزاجها مع بعضها جيداً.

ثم قومي بعد ذلك بوضع الخليط في إبريق الشاي ثم قومي بإحضار صينية مستوية لا يوجد لها حواف.

بعد ذلك قومي بوضع الصينية على النار.

بعد ذلك انزلي الخليط من إبريق الشاي في الصينية على شكل دوائر صغيرة وانتظري حتى تستوي جيداً.

ثم بعدها تبرد قومي بحشوها بالحشو الذي تفضلينه.

عجينة القطايف بدون سميد

وهي عجينة سهلة لا تحتاجين فيها إلى السميد في المكونات:

المكونات:

دقيق بمقدار كوب واحد.

خميرة بمقدار 1 ملعقة صغيرة.

حليب دافئ لمدة 1 ونصف كوب.

طريقة التحضير:

يتم خلط الحليب مع الخميرة في وعاء واحد ويتم خلطهم مع بعض جيداً.

بعد ذلك اتركيه حوالي 10 دقائق أو ربع ساعة.

ثم نقوم بإضافة الدقيق ولكن على مراحل وليس مرة واحدة، ثم نقوم بالخلط جيداً.

بعد ذلك يتم تغطية الوعاء ونتركه في مكان دافئ حوالي 20 دقيقة.

ثم نحضر مقلاة ونضعها على النار ثم نقوم بوضع كميات من العجين على شكل دوائر صغيرة وعندما تستوي نقوم برفعها.

كانت هذه أكثر من طريقة عمل عجينة القطايف والتي لا تحتاج إلى أي مجهود ولا تحتاج إلى مكونات كثيرة، فقط من خلال ربع ساعة فقط تستطيع عمل أشهى القطايف طوال شهر رمضان، وكل حاجة والجميع بخير وسلامة.