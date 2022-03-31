بأحلي طعم.. السينابون الهش يذوب في الفم سهل وخفيف مثل القطن بالعجينة السحريه بأقل مكونات

بأحلى طعم.. السينابون الهش يذوب في الفم سهل وخفيف السينابون واحد من أنواع الحلوى التي يتم تحضيرها بسهولة في المنزل وقد تتميز بأنها محببة لدى الكثير من الأطفال والكبار، وقد يكون الحل السحري لتحضير هذه الحلوى في المنزل هو استخدام بعض المكونات واتباع بعض الخطوات البسيطة التي تساعد في تحضيرها بشكل مميز كما التي تباع في المحلات، وهذه الحلوى لا تستغرق أكثر من 20 دقيقة في التحضير وبالتالي فهي لا تشكل عبئ نهائيا عليك أثناء التحضير وتتمكنين من الحصول على مذاق مميز وجميل للغاية.

مكونات تحضير السينابون في المنزل

يحتاج السينابون إلى مجموعة من المكونات البسيطة التي تساعد في تحضيره بمذاق مميز وجميل، وهذا من خلال مجموعة من المكونات البسيطة التي نقوم بتوضيحها حتى تتمكني من الحصول على مذاق مميز في النهاية وهذه المكونات هي:

اثنين من البيض البلدي.

ربع كوب سكر بودر.

ملعقة من الفانيليا.

ملعقتين من القرفة,

كوب من الحليب الدافئ.

ربع ملعقة من الزبدة المذابة تماما,.

ومكونات الخليط الكريمي تتمثل في ربع ملعقة حليب مكثف، ملعقة نوتيلا، جوز هند للتزيين، ثلاث قطع من الجبن الكريمي.

طريقة التحضير للسينابون

يتم خلط البيض مع السكر مع الفانيليا جيدا ومن ثم يتم إضافة القرفة على المكونات وتقلب جيدا حتى تكون خالية من التكتلات.

يضاف عليها الزبدة المذابة والحليب وتقلب جيدا، وتحضر كمية من الخبز التوست.

تغمس قطع التوست المقطعة في الخليط حتى تتشربها تماما.

وبعد الانتهاء من الكمية المغمسة بالخليط ويتم إضافة الخليط الذائد على التوست ويوضع في صينية بها زبدة.

بعد الانتهاء يتم وضعها في فرن مشغل على درجة حرارة 180 درجة لمدة ربع ساعة.

طريقة تحضير رانش السينابون