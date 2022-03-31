معجزة ملعقة النشا لتبييض وشد تجاعيد البشرة وإزالة ترهلات الجلد بدون رجعة ستصبحين أصغر سناً

نجد أن ظهور التجاعيد من أهم المشكلات التي تواجه معظم السيدات لأنها تظهر كعلامة من علامات تقدم السن، ويبحثون عن العديد من الطرق التي تستخدم للتخلص من هذه المشكلة وشد ترهلات البشرة والتجاعيد، فيلجأون إلى استخدام مكونات طبيعية ومنها استخدام النشا فهو عنصر طبيعي يعمل على شد التجاعيد بشكل طبيعي.

ماسك النشا السحري لتفتيح البشرة وشد تجاعيد الوجه

النشا من المكونات التي لها نتائج كثيرة في تفتيح البشرة من اول استخدام لها، وسوف نتعرف على ماسك سحري لها يقوم بتفتيح البشرة وهو عبارة عن:

المكونات:

بياض بيضة واحده.

عدد ٢ معلقة كبيرة نشا.

عدد ٢ معلقة كبيرة ماء ورد.

معلقة صغيرة ماء الزهر.

طريقة تحضير الماسك:

نقوم بوضع ماء الورد وماء الزهر وبياض البيضة في إناء ونقوم بخلطهم بطريقة جيدة وبعد ذلك نضيف إليهم النشا.

ونخلط جميع المكونات معاً حتى نحصل على خليط كريمي متجانس.

ونضع بعد ذلك النشا على البشرة مدة لا تقل عن ٢٠ دقيقة، وبعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

ونكرر هذه العملية مرتين في الأسبوع حتى نحصل على نتائج مرضيه.

ماسك النشا لتبييض البشرة وإزالة الحبوب السوداء

المكونات:

معلقة كبيرة نشا.

عدد ٣ ملاعق ماء ورد.

نصف كوب من الماء البارد.

طريقة تحضير الماسك: