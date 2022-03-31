كيكة الرواني الهشة اللذيذة بأسرار جدتي أتحداكي أن تقومي وتعمليها حالاً لن تصدقي حلاوتها

كيكة الرواني من أشهر الحلويات اليمنية، وتعد طريقة تحضيرها سهلة للغاية في جميع مراحلها من أول تحضير الكيك وعمل الشربات وكذلك تزيينها وتقديمها، كما أنها تعد من الحلويات المحببة إلى الأطفال والكبار كما يمكن تحضيرها إذا فاجأك ضيوف بالزيارة، لذلك سنقدم لكي عزيزتي طريقة عمل كيك الرواني.

كيكة الرواني

تعد لها الكثير من الفوائد منها أنها سريعة الهضم ومن الأطعمة المفيدة في حالة إن كنت تعاني من سوء هضم، كما أن تناولها يحسن من أداء الكلى، كما أنها تنشط وتقوي جهاز المناعة، كل هذه الفوائد تعطيها الكيكة الهشة للفرد لذلك من الجيد عملها والاستمتاع بطعمها اللذيذ والشهي.

طريقة عمل الرواني زي المحلات

مج من الدقيق الأبيض ما يعادل 125 جرام.

ومج من دقيق السميد ما يعادل 125 جرام.

مج سكر ما يعادل 150 جرام.

5 بيضات.

رشة من الفانيليا والملح.

3 ملاعق كبيرة من جوز الهند.

مكونات الشربات

نص كوب من العسل الأبيض.

كوبان ماء ساخن.

ثلاثة كوب جوز هند وفستق مجروش من أجل التزيين.

طريقة عمل الرواني المصرية

أولا نضع كلًا من الفانيليا والسكر والبيض في إناء ونقوم بخفقه جيدًا يفضل استعمال المضرب الكهربائي حتى يصل إلى القوام الكريمي.

بعد ذلك في إناء آخر نضع كلًا من دقيق السميد والملح والدقيق الأبيض وجوز الهند ونقلبهم حتى يختلطوا تمامًا.

ثم نبدأ بإضافة مزيج الدقيق إلى البيض بالتدريج مع التقليب المستمر.

بينما يجب التقليب في اتجاه واحد حتى تمتزج كافة المكونات جيدًا ونصل إلى مزيج كيك الرواني.

بعد ذلك نحضر الصينية التي سوف يتم إضافة الكيك فيها وندهنها ببعض قطرات الزيت.

ثم نضيف إليها الخليط.

بعد ذلك وندخل الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 حتى تنضج.

ثم نخرج الكيك من الفرن ونتركها حتى تبرد تمامًا.

بعد ذلك من أجل عمل الشربات نضع المياه الساخنة مع العسل الأبيض ونقلبهم جيدًا مع حتى تمام الاختلاط.

ثم نقوم بسقي كيك الرواني بالشربات.

بعد ذلك نضع المكسرات والجوز الهند على الوجه للتزيين.

لقد قدمنا في مقالنا طريقة عمل كيكة الرواني التي تعد من الحلويات اليمنية المشهورة والسهلة التحضير، كل ما عليك عزيزتي إتباع الوصفة المذكورة أعلاه لتحصلي على كيك رواني هشة ومميزة وتستمعي بمذاقها مع عائلتك.