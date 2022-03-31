تعلمي طريقة تحضير الفول المدمس في البيت وبطريقة سهلة وهيطلع أحلي من فول المطاعم

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الفول المدمس هو أصل المأكولات الشعبية في مصر، فهو من أهم الأكلات التي يتم تناولها بشكل دائم، ويعتبر أهم وجبة إفطار يتم تناولها بجانب بعض المأكولات الأخرى، ولذلك يتم شرائه بشكل مستمر قد يكون بشكل يومي خاصتًا في شهر رمضان فهو من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنه في وجبة السحور، ولذلك يعتبر من الأكلات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لمعرفة كيفية تحضيرها في المنزل، ولذلك جئنا لكم في هذا المقال بطريقة عمل الفول المدمس مثل المحلات.
طريقة عمل الفول المدمس في المنزل
الفول من أهم أنواع البقوليات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى أنه من أهم الأكلات المصرية الشهيرة والمعروفة في جميع البلاد، ويمكن القيام بعمل الفول بكل سهولة، كما أنه من الاكلات الاقتصادية ، وطريقة التجهيز بخطوات واضحة هي كالآتي:
مكونات عمل الفول المدمس
- ٢ كوب كبير من الفول.
- ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.
- حبة واحدة من الطماطم مقطعة إلى أربع أجزاء.
- بصلة واحدة صغيرة الحجم.
- فصين من الثوم المقطع.
- عصير ليمونة.
- جزرة صغيرة مبشورة.
طريقة التحضير
- يتم غسل الفول جيدًا، وتنقيته جيدًا من أي أتربة، ويتم نقعه في الماء حتى يوم كامل.
- احضري الدماسة المناسبة لعمل الفول، أو يمكن استبداله باي حلة محكمه الغلق جيدًا، وذلك حتى يصبح الفول بأفضل طعم وشكل.
- أضيفي الفول داخل الدماسة بعد تصفيته تمامًا من المياه.
- قومي بوضع العدس، والجزيرة بعد بشرتها جيدًا، والطماطم والبصل، والثوم.
- أضيفي إلى الفول كمية مياه مناسبة حتى تغطي كل المكونات.
- ارفعي الدماسة على النار واتركيها على نار هادئة تمامًا لمدة كبيرة من الوقت فهو يحتاج إلى وقت حتى يصبح طري وينضج بالشكل المطلوب.
- اتركي الدماسة ولا يتم الفتح عليها إلا كل فترة حتى يتم اختيار النضج وإضافة ماء دافئة إذا احتاج الأمر حتى لا يحترق الفول.
- بعد تمام النضج يتم رفع الفول من النار، والقيام بوضع الكمية المناسبة في طبق، ويتم وضع الملح والكمون وعصير الليمون والبهارات التي يحتاجها، ويتم تناوله في اي وقت.
- كما يمكن تخزين الفول في أكياس صغيرة حسب الكمية التي سوف يتم تناولها في الوجبة الواحدة ويتم تخزينه في الفريزر
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