تعلمي طريقة تحضير الفول المدمس في البيت وبطريقة سهلة وهيطلع أحلي من فول المطاعم

الفول المدمس هو أصل المأكولات الشعبية في مصر، فهو من أهم الأكلات التي يتم تناولها بشكل دائم، ويعتبر أهم وجبة إفطار يتم تناولها بجانب بعض المأكولات الأخرى، ولذلك يتم شرائه بشكل مستمر قد يكون بشكل يومي خاصتًا في شهر رمضان فهو من الأكلات التي لا يمكن الاستغناء عنه في وجبة السحور، ولذلك يعتبر من الأكلات التي تبحث عنها الكثير من السيدات لمعرفة كيفية تحضيرها في المنزل، ولذلك جئنا لكم في هذا المقال بطريقة عمل الفول المدمس مثل المحلات.

طريقة عمل الفول المدمس في المنزل

الفول من أهم أنواع البقوليات التي تحتوي على قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى أنه من أهم الأكلات المصرية الشهيرة والمعروفة في جميع البلاد، ويمكن القيام بعمل الفول بكل سهولة، كما أنه من الاكلات الاقتصادية ، وطريقة التجهيز بخطوات واضحة هي كالآتي:

مكونات عمل الفول المدمس

٢ كوب كبير من الفول.

ملعقة كبيرة من العدس الأصفر.

حبة واحدة من الطماطم مقطعة إلى أربع أجزاء.

بصلة واحدة صغيرة الحجم.

فصين من الثوم المقطع.

عصير ليمونة.

جزرة صغيرة مبشورة.

طريقة التحضير