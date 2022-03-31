نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للرجال والنساء.. التخلص من الشيب بالفازلين حتى لو كان الشعر كله أبيض في المقال التالي

عمر شويل - جدة التخلص من الشيب بالفازلين، حيث ان الشيب من المشكل التي تواجه الكثير من الفتيات والسيدات نتيجة لنقص مادة الميلانين مما يؤدى الى ظهور الشعر الأبيض، حيث أن الفازلين من أهم كريمات التجميل التي تساعد في التخلص من الشيب، والشعر الأبيض، حيث أن الفازلين له قدرة في ترطيب الشعر والتخلص من الشعر البيض، سنعض وصفة الفلزين للشيب في السطور التالية

التخلص من الشيب بالفازلين

تعتبر مشكلة شيب الشعر من المشاكل التي تعاني منها السيدات والفتيات التي يظهر عندها شيب مبكر، لذلك تسعى النساء حول حل لتك المشكلة التي تسبب الكثير من الاحراج، لذلك اتينا لكم اليوم بالخلطة السحرية للقضاء على شيب الشعر بفاعلية تامة كالاتي:

وصفة الفازلين للقضاء على الشعر الأبيض

المكونات:

معلقتين من الفازلين النظيف.

ومعلقتين من جل الصبار الجاهز.

ستة معالق من زيت فيتامين E.

إناء به ماء مغلي لعمل بخار ماء.

التحضير:

أولا تحضير إناء به ماء مغلي لعمل بخار ماء.

بعد ذلك نقوم بإضافة معلقتين من الفازلين النظيف.

ثم نقوم إضافة معلقتين من جل الصبار الجاهز.

بعد ذلك يتم إضافة ستة معالق من زيت فيتامين E.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً مع بعضها حتى تتجانس.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط على فروة الرأس والشعر الأبيض من جميع النواحي.

ثم نقوم بتدليك الشعر جيداً باليدين حتى ينتشر الخليط في فروة الرأس.

بعد ذلك نقوم بتغطية الشعر بغطاء الشعر لمدة كبيرة.

ثم نقوم بعسل الشعر جيداً بالماء الفاتر والشامبو حتى نتخلص من أي أثر للخليط في الشعر.

بعد ذلك يتم تكرار الوصفة مرة واحدة في الأسبوع الواحد حتى نحصل على نتيجة أروع وشعر أسود ولامع مثل الحرير.

أهمية الفازلين للشعر الأبيض

يعد الفازلين من أهم منتجات التجميل في حياة النساء، حيث أنه يعمل على علاج الشعر، وعلاج البشرة، وعلاج القشرة، وعلاج التقشف، وعلاج التكاثف، ويساعد الفازلين أيضاً في التخلص من الشيب والشعر الأبيض، حيث أن الفازلين لا يكون غالي الثمن بل أنه رخيص جدا.

في الختام عرضنا طريقة التخلص من الشيب بالفازلين، وعرضنا أهمية الفازلين للتخلص من الشعر الأبيض، وعرفنا أن الفازلين لا يكون ثمنه غالي بل أنه رخيص جدا، وعرفنا أن الفازلين يدخل في صناعة مستحضرات التجميل.