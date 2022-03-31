بأسرار شيف المشويات.. طريقة عمل كفتة الفراخ على أصولها والتتبيلة الرهيبة لذيذة وصحية واقتصادية

طريقة عمل كفتة الفراخ من أسهل الطرق التي يمكن تنفيذها، ويحبها الكثير من الكبار والصغار، وتعتبر أكثر الأكلات انتشاراً بين الأشخاص التي يتم تقديمها على المائدة، بجانب المقبلات، والخضروات، والسلطات، حيث أنها مفيدة جدا للجسم، وغنية بكثير من الفيتامينات والمعادن التي يحتاج إليها الجسم، قد تكون تكلفتها جاهزة غالية الثمن، لذلك سوف نقوم معاً بإعدادها في المنزل، بطريقة بسيطة، وسهلة، وبمكونات متوفرة.

طريقة عمل كفتة الفراخ

هناك أنواع كثير من الكفتة لها شعبية كبيرة نقدم منها اليوم كفتة الدجاج و هي وصفة تمتاز بأنها خفيفة ولذيذة وتصلح لمن يقومون بحمية غذائية حيث انها منخفضة السعرات ناهيك عن طعمها المميز الذى سيطلبه منك اسرتك دوماً.

كفتة الدجاج التركية

المكونات:

500 جرام من الدجاج المقطع، ما يعادل نصف كيلو.

ثمرة من البصل المقطع مكعبات.

حبتين من الفلفل الرومي الأخضر المقطعين.

لفة من البقدونس الطازج.

ولفة من الكزبرة الخضراء الطازجة.

نصف كأس من البقسماط المطحون.

ملح حسب الرغبة.

بهارات حسب الرغبة.

ثلاث فصوص كبيرة من الثوم.

ملعقة من خميرة البيكنج بودر.

طريقة التحضير:

نقدم لكم في السطور الاتية أسهل الطرق لعمل كفتة الفراخ، تابعوا معنا.

بعد ذلك احضار كبة كهربائية، وإضافة الفراخ، والتوابل، والخضراوات، إليها، ثم نفرم جميع المكونات حتى نحصل على قوام مثل العجينة.

ثم جهز بولة عميقة، ونخرج فيها الخليط، ثم يدهن بقليل من الزيت.

بعد ذلك لابد من هذه الخطوة، وهي أن نضع الخليط داخل الثلاجة، لمدة لا تقل عن 60 دقيقة.

ثم بعد إخراج الخليط من الثلاجة، نقوم بتكوير المكونات على الشكل المناسب، أو المرغوب.

بعد ذلك توزيع الكفتة على صاج وتركها جانباً.

ثم تسخين الفرن جيدا قبل تسوية الكفتة، نقوم بتشغيلها قبل دخولها على درجة حرارة عالية.

بعد ذلك نقوم بوضع الكفتة داخل الفرن، لمدة 10 دقائق حتى تتامسك حيدا، وتجف تماماً.

لابد من تهدئة النار حتى تأخذ اللون الأصفر أو الذهبي، أو عندما يتغير لونها.

بعد ذلك نخرج الكفتة بعد أن تنضج، ويتم تقديمها ساخنة، بجوار المقبلات، والخبز، والخضروات.

نصائح لعمل الكفتة الناجحة

هناك بعض النصائح، والخطوات التي يجب تنفيذها للحصول على كفتة دجاج ناجح، ولذيذة، والتي سوف نعرضها لكم في الآتي:

من أهم الخطوات وهي وضع كفتة الفراخ داخل الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعة حتى تتماسك.

لابد أن يكون الفرن ساخناً، قبل البدء في تسوية الكفتة.

أيضاً لابد من عصر البصل جيدا، قبل وضعة على الكفتة.

خميرة البيكنج بودر يجعل الكفتة هشة ولذيذة.

عند تشكيل الكفتة، استخدم مياه البصل في التشكيل على سيخ الشوي.

قدمنا لكم أهم وصفات السهلة البسيطة لطريقة عمل كفتة الفراخ، هناك بعض النصائح يجب اتباعها، للحصول على نتيجة جيدة.