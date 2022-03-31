أصابع دجاج البيك بسر تتبيلة مسحب الدجاج المقرمش الرهيبة لطعم يأخذك لبعيد

أصابع دجاج البيك التي يبحث الكثير عن طريقة عملها، عدد كبير من الأشخاص يعشقون تناول دجاج البيك وخاصة أصابع الدجاج اللذيذة، ويبحث الكثير من السيدات عن طريقة طهيها حتى يتمكنوا من عملها في المنزل، وخاصة أن البيك غير متوافر في جميع الأماكن، لذلك سنقدم طريقة عمل أصابع الفراخ المقرمشة.

أصابع دجاج البيك

ما يعرف أيضًا بمسحب البيك، ويعد من ألذ طرق الدجاج المقرمش وأفضل من الناجتس حيث أنه يعد دجاج قطع وليس تم فرمه ويكون طري من الداخل ومقرمش من الخارج ولا يتطلب الكثير من الوقت من أجل تحضيره، ولذلك فهو وجبة مناسبة التحضير من أجل السيدات التي تعمل ولا تجد الوقت لطهو الطعام، وفيما يلي سنشرح بالتفصيل طريقة عمل أصابع الدجاج المقلية.

مسحب البيك

مكونات

ربع مج عصير بصل.

نص مج لبن رائب.

ونص مج شطة سائلة.

معلقة صغيرة من البابريكا، الملح، الثوم البودر، مرقة الدجاج البودرة، البصل البودر، الزنجبيل البودرة.

نص معلقة صغيرة من التوابل الصينية والحبهان البودر.

عصير ليمونة كبيرة.

أصابع الدجاج المقرمشة

أولا نقطع صدور الدجاج إلى شكل مستطيل.

بعد ذلك في إناء عميق نضع عصير البصل واللبن الرائب وجميع التوابل وعصير الليمون ونمزجهم مع بعض جيدًا.

ثم نترك الدجاج في هذه التتبيله لمدة ليلة كاملة.

بعد ذلك نخفق بيضة في إناء ونضع عليها بعض الحليب والملح والفلفل الأسود ونمزجهم جيدًا مع بعض.

ثم في إناء آخر نضع الدقيق ونضع عليه نفس التوابل التي تم وضعها على أصابع الدجاج ونمزجهم جيدًا.

بعد ذلك في إناء اخر نضع كمية من البقسماط المطحون.

ثم نقوم بوضع الدجاج في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط.

بعد ذلك في مقلاة بها زيت غزير ساخن نضع أصابع الدجاج ونقوم بتهدئة النار حتى ينضج تمامًا ويصبح لونه ذهبي.

ثم يضع على مناديل ورقية من أجل امتصاص الزيت ويقدم ساخن.

قدمنا في مقالنا طريقة عمل اصابع دجاج البيك الشهية والتي تنال حب كل من ذاقها، والتي تعد من الطرق السهلة والبسيطة التي من الممكن طهيها في أقل وقت وأفضل مذاق، عليك عزيزتي إتباع الخطوات السابقة وسوف تحصلين على أحلى مذاق للدجاج المقرمش تستمتعي به مع عائلتك.