مصرية أم عراقية.. السبع بهارات على أصولها لألذ تتبيلة لكل الأكلات وخلي الكل يشهد بشطارتك

أصبحت معظم الأطباق في عصرنا تحتوي على خلطة السبع بهارات حتى تكتسب الطعم اللذيذ، لذا أصبح العديد من الأفراد بالآونة الأخيرة يبحثون عن مكونات السبعة بهارات والسر الذي وراء المذاق الرائع الذي تكسبه تلك الخلطة للأطعمة أنها تتكون من أكثر عنصر وهم الكزبرة المجففة، والقرفة، والكمون، والهيل، والفلفل الأسود، والزعفران، القرنفل.

السبع بهارات

يمكننا أن نستخدم خلطة البهارات في العديد من الأطعمة وبكل سهولة يمكن تحضيرها عن طريق ما يأتي:

المكونات

نصف كأس كمون حبوب.

ونصف كأس كزبرة جافة كاملة.

ربع كأس من عيدان القرفة.

نصف كأس فلفل أسود حبوب.

ربع كأس قرنفل كامل.

ملعقة كبيرة الحجم زعفران.

نصف كأس هيل حب.

طريقة عمل السبع البهارات المصرية

أولا نضيف الفلفل الأسود مع الكمون وعنصر الهيل إلى والكزبرة في وعاء واحد.

بعد ذلك نضع القرفة مع ملعقة الزعفران ونضيفها على القرنفل.

ثم نمزجهما بالمكونات السابقة.

بعد ذلك نضع الوعاء داخل فرن البوتاجاز بدرجة حرارة غير كبيرة.

ثم نقوم بإخراج الوعاء خارج الفرن ليصل إلى درجة البرودة.

بعد ذلك نقوم بوضع كل المكونات في الماكينة الخاصة بالطحن.

ثم نقوم بعملية الطحن حتى نحصل على درجة عالية من النعومة للخليط.

بعد ذلك نقوم بإضافة الخليط في برطمان زجاجي أو علبة ونتركه حتى وقت الاستخدام.

استخدامات خلطة البهارات

من أجمل التوابل التي يمكن أن نحصل عليها في مطبخنا وهي التي لها استخدامات كثيرة ورائعة، وتندرج على النحو التالي:

إعطاء الطعام المذاق المطلوب خاصة عند استخدامها في طهي اللحوم والدجاج.

إكساب الطعام النكهة المتميزة خاصة للمأكولات مثل الأرز المندي، والكفتة التي يتم شوائها.

عمل سبع بهارات بالطريقة العراقية

ربع كوب كمون.

ملعقة كبيبة كبيرة.

ربع كوب حبهان.

ملعقة واحدة فلفل أسود.

ربع كوب كزبرة مجففة.

ملعقة قرنفل مجففة.

ملعقة غير كبيرة من القرفة.

طريقة التحضير

نحضر طاسة كبيرة ونضع بداخلها الكمون الصحيح مع الحمصية.

بعد ذلك نقوم بوضع باقي المكونات كل مكون بمفرده في الطاسة.

نأتي بالمطحنة ونضع بداخلها جميع المكونات.

بعد ذلك نستمر في الطحن حتى نحصل على خليط ناعم للغاية.

السبع بهارات من أفضل التوابل بسبب وجود بها أكثر من مكون له نكهة متميزة مما يكسبها في النهاية طعم رائع خاصة عند إضافتها إلى مختلف المأكولات، وبسبب احتوائها على أكثر من عنصر نجد أن بها الكثير من الفوائد.