طريقة عمل صلصة الكشري والدقة ونافسي أشهر محلات الكشري سيسألكِ الجميع عن السر وتحدي

طريقة عمل صلصة الكشري والدقة، نقدم في هذه المقالة أسرع وأسهل الطرق التي لا تأخذ وقت أو مجهود، حيث أنها لا تأخذ وقت أو مجهود وتكون بنفس نتيجة المطاعم في وتكون معظم مكوناتها بالمنزل ولا تحتاج إلى أشياء مكلفة للغاية، تابع معنا في هذه المقالة سنتحدث علي الكثير من الأشياء.

طريقة عمل صلصة الكشري والدقة

الكشري المصري من اشهر الكلات الشعبية في مصر وتشتهر به الموائد المصرية لذلك سنعرض لكى طريقة اعداد الصلصة ودقة الكشري المصري اللذيذ بسهولة مثل اشهر المحلات.

المكونات

اثنان من البصل المتقطع.

معلقتين من الثوم المفروم.

كمية من الطماطم المعصورة.

أربعة معالق من الخل الأبيض السائل.

ثلاثة معالق من الزيت النباتي.

معلقتين من الصلصة الجاهزة.

ومعلقتين من الفلفل الأحمر الحار الجاف.

كمية من الملح أو حسب الرغبة.

وكمية من الفلفل الأسود حسب الرغبة.

ثلاثة معالق من الكمون المطحون.

ستة معالق من الليمون المعصور.

معلقتين من الثوم المفروم.

كمية من الملح أو حسب الرغبة.

خمس معالق من الخل الأبيض السائل.

صلصة الكشري

أولا يتم تحضير إناء كبير على النار.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة معالق من الزيت النباتي نترك الزيت حتى يسخن.

ثم إضافة معلقتين من الثوم المفروم.

بعد ذلك نقوم بالتقليب باستمرار حتى يصبح لونه ذهبي.

ثم يتم إضافة اثنان من البصل المتقطع ونقلب حتى يتجانس مع الثوم.

بعد ذلك نقوم بإضافة كمية من الطماطم المعصورة.

ثم إضافة معلقتين من الصلصة الجاهزة.

بعد ذلك نترك الصلصة حتي يكون قوامها ثقيل.

ثم نقوم بإضافة أربعة معالق من الخل الأبيض السائل.

بعد ذلك إضافة معلقتين من الفلفل الأحمر.

ثم إضافة كمية من الملح حسب الرغبة.

بعد ذلك إضافة كمية من الفلفل الأسود المطحون.

ثم نقوم بالتقليب جيداً حتى تتجانس المكونات مع بعضها.

وهنا تصبح الصلصة جاهزة.

دقة الكشري مثل المحلات

نقوم بتحضير إناء على النار لعمل الدقة.

بعد ذلك نقوم بإضافة ثلاثة معالق من الكمون المطحون.

ثم إضافة ستة معالق من الليمون المعصور.

بعد ذلك إضافة معلقتين من الثوم المفروم.

ثم نقوم بتقليب المكونات جيداً.

بعد ذلك إضافة خمس معالق من الخل في الإناء.

وهنا تصبح الدقة جاهزة.

في هذه المقالة تحدثنا عن طريقة عمل صلصة الكشري والدقة، وتحدثنا عن أسهل طريقة لعمل صلصة الكشري والدقة، وتحدثنا في هذه المقالة عن وصفة واحدة بمكوناتها وطريقة تحضيرها، وتحدثنا عن طريقة عمل الصلصة، وتحدثنا عن طريقة عمل الدقة.