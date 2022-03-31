“ألذ طبق علي السفرة”.. أسهل وأسرع طريقة لعمل كرات البطاطس المقلية بطريقة اقتصادية والطعم حكاية

البطاطس من أهم الأكلات التي يحبها الكثير من الناس، ويمكن عمل العديد من الأصناف منها المختلفة، وفي كل الأحوال تكون رائعة وشهية، ولكن الآن سوف نعرض طريقة عمل البطاطس المقلية ولكن في شكل كرات مقرمشة ولذيذة وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات السريعة التي يمكن أن تقدم على كل مائدة كنوع مميز من المقبلات، يساعد في فتح الشهية وتعطي شكل مميز للمائدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل كرات البطاطس المقلية في دقائق معدودة.

طريقة عمل كرات البطاطس المقلية

هي أكلة خفيفة ولذيذة وتكسر الروتين المعتاد الاكلات التقليدية، يمكن أن تقدم مع العديد من الاكلات المختلفة، ولا تحتاج إلى مجهود أو حتى تكاليف لأنها بسيطة المكونات، وطريقة تحضيرها كالآتي:

مكونات عمل كرات البطاطس المقلية

خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.

مياه السلق.

بيضة واحدة.

كوب من البقسماط.

رشة من الملح مناسبة.

ربع ملعقة صغيرة من الكمون.

رشة من الشطة.

رشة فلفل اسود.

طريقة التحضير