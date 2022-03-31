نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “ألذ طبق علي السفرة”.. أسهل وأسرع طريقة لعمل كرات البطاطس المقلية بطريقة اقتصادية والطعم حكاية في المقال التالي
البطاطس من أهم الأكلات التي يحبها الكثير من الناس، ويمكن عمل العديد من الأصناف منها المختلفة، وفي كل الأحوال تكون رائعة وشهية، ولكن الآن سوف نعرض طريقة عمل البطاطس المقلية ولكن في شكل كرات مقرمشة ولذيذة وتعتبر هذه الأكلة من الأكلات السريعة التي يمكن أن تقدم على كل مائدة كنوع مميز من المقبلات، يساعد في فتح الشهية وتعطي شكل مميز للمائدة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على كيفية عمل كرات البطاطس المقلية في دقائق معدودة.
طريقة عمل كرات البطاطس المقلية
هي أكلة خفيفة ولذيذة وتكسر الروتين المعتاد الاكلات التقليدية، يمكن أن تقدم مع العديد من الاكلات المختلفة، ولا تحتاج إلى مجهود أو حتى تكاليف لأنها بسيطة المكونات، وطريقة تحضيرها كالآتي:
مكونات عمل كرات البطاطس المقلية
- خمس حبات من البطاطس متوسطة الحجم.
- مياه السلق.
- بيضة واحدة.
- كوب من البقسماط.
- رشة من الملح مناسبة.
- ربع ملعقة صغيرة من الكمون.
- رشة من الشطة.
- رشة فلفل اسود.
طريقة التحضير
- قومي بإحضار وعاء مناسب.
- أضيفي بداخله كمية مناسبة من المياه.
- أضيفي البطاطس بداخل الوعاء ولابد أن تكون المياه تغطي كل حبات البطاطس حتى يتم السلق جيدًا.
- اتركي البطاطس على النار حتى يتم السلق جيدًا، وتصبح البطاطس طرية جدًا.
- صفي البطاطس بعد ذلك من المياه تمامًا.
- قومي بتقشير حبات البطاطس من القشرة، وغسلها برفق تحت الماء، وتركيها حتى تبرد.
- ثم احضري طبق مناسب.
- أضيفي بداخله البطاطس، ثم قومي بهرس البطاطس جيدًا بداخله حتى يزال منها أي تكتلات.
- تبلي البطاطس بالملح، والفلفل الأسود والكمون والشطة ثم قلبي المكونات مع بعض جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- اصنعي كرات صغيرة الحجم من البطاطس.
- قومي بإحضار طبقين ضعي البيضة في احداهما، وقومي بخفقها جيدًا.
- ثم ضعي البقسماط في الطبق الآخر.
- قومي بغمس كل كرة من الكرات في البيض ثم تغطيتها بالكامل بالبقسماط حتى يغطي كرة البطاطس بالكامل.
- رصي كل الكرات في صينية، ثم ادخليها الفريزر حتى تتجمد الكرات.
- احضري مقلاه غويطة بها زيت غزير.
- ارفعي المقلاة على النار واتركيها حتى يسخن الزيت تمامًا.
- أضيفي الكرات بداخلها، واتركيها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبي، وتصبح مقرمشة.
- ارفعي الكرات بمصفاه الزيت.
- ضعيها في ورق مطبخ حتى يمتص الزيت ثم قومي بتقديمها بألف هنا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “ألذ طبق علي السفرة”.. أسهل وأسرع طريقة لعمل كرات البطاطس المقلية بطريقة اقتصادية والطعم حكاية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.