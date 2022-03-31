طريقة عمل اللانشون بكل سهولة بمكونات سهلة وبسيطة للسندوتشات

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سوف نعرض عليكم اليوم طريقة عمل اللانشون البيتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية حيث تعتبر وجبة يعشقها ويفضلها العديد من الأطفال والكبار أيضا ويقبلون دائما عن تناولها بجانب العديد من الأطعمة المختلفة ولكن اليوم أصبحت جميع ربات البيوت يرغبون في تحضير اللانشون البيتي في المنزل بدلا من شرائها في الخارج حرصا منها وذلك لا اللانشون الخارجي قد يكون يحتوي على بعض المواد الصناعية الضارة للجسم لذلك تابعوا معانا خلال الفقرات القادمة طريقة تحضير اللانشون البيتي بكل سهولة والمقادير المطلوبة سوف نعرضها عليكم تابعوا معنا.
المقادير المطلوبة اللانشون البيتي
يمكنكم عمل اللانشون البيتي بكل سهولة من خلال مجموعة من المقادير الآتية :
- أربع بيضات كبيرة.
- أربع مثلثات جبنه (أي نوع).
- ملعقتان كبيرة دقيق.
- ملعقتان كبيرة نشا.
- مكعبان مرق دجاج.
- ربع كوب زيت نباتي.
- ملعقة صغيرة فلفل أسود حب.
- ملعقة صغيرة فلفل أبيض مطحون.
- ملعقة صغيرة كمون.
- لون طعام صحي (أحمر) بودر أو سائل.
- ملعقة صغيرة بصل بودر.
- ملعقة صغيرة ثوم بودر.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- ملعقة صغيرة كركم.
- أكياس ثلاجة.
طريقة تحضير اللانشون البيتي
يمكنكم تحضير اللانشون البيتي بكل سهولة في المنزل من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة للغاية وهي. كما يلي :
- في البداية يجب أن نحضر الخلاط ونضيف جميع المكونات البيض والجبن والتوابل والدقيق والنشا ومكعبات المرق وثوم وبصل بودرة وزيت ولكن ما عدا الفلفل الأسود ولون الطعام الأحمر.
- ثم نقوم بخلط جميع المكونات مع بعض جيدا ثم نقوم بإضافة الفلفل الأسود ولون الطعام ويجب أن يتم التقليب جيدا بالملعقة حتى الحصول على لون مناسب.
- ثم بعد ذلك يمكنكم صب الخليط في أكواب مدهونة بالزيت لا يلمسها الماء تماما.
- نضع الخليط في حمام البخار لمكة نصف ساعة أو أكثر
- يجب مراقبة اللانشون بشوكة لاختبارها.
- وعندما تخرج الهبة نظيفة يتم استخراج اللانشون.
- ثم يتم تقطيعها حلقات عندما يبرد ويرص في علبة محكمة الغلق.
- هذه الطريقة تعتبر من أسهل الطريق التي يمكنكم تحضيرها في المنزل بكل سهولة كما يمكنكم عمل اللانشون بالدجاج أو اللحمة.
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