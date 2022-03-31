نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الفراخ المشوية للشيف يسري في المنزل بمكونات سهلة في المقال التالي

تعد الفراخ المشوية من الأكلات الخفيفة على المعدة وتحتوي على سعرات قليلة من يرغب في التقليل من وزنه ويحبها الكبار والصغار لذلك تفضل الأمهات تحضيرها في المنزل لأفراد الأسرة بدلا من شرائها من الخارج وتتميز بطعمها الشهي واللذيذ وتحتوي الفراخ المشوية على قيم غذائية عالية ومفيدة للجسم والصحة لأنها خالية من الدهون الضارة وطريقة تتبيلها سهلة وبسيطة وغير مكلفة ويبحث الكثير من ربات المنزل عن طريقة تحضير الفراخ المشوية في المنزل، تابعوا معنا هذا المقال لمعرفة سر تتبيلتها. مكونات عمل الفراخ المشوية في المنزل فرخة واحدة مقطعة ومتوسطة الحجم

اثنين من البصل المفروم

أربع حبات من الطماطم المفرومة

ربع كوب من الماء

ملعقة واحدة من التوابل

أربع ملاعق كبيرة من الزيت

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون

رشة من الملح

نصف ملعقة من الكمون

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب طريقة عمل الفراخ المشوية في المنزل نحضر وعاء الخلاط لتجهيز تتبيلة الفرخة ونضع به الطماطم والبصل المفروم وعصير الليمون ثم نضيف التوابل والملح والخل والزيت والماء والفلفل الأسود وجوزة الطيب ونقوم بتشغيل الخلاط وخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض جيدا حتى تصبح التتبيلة ناعمة.

يفضل استخدام الخلاط الكهربائي بدلا من الكبة لخلط المكونات جيدا.

نقوم بتقسيم الفراخ إلى قطع صغيرة الحجم ونعمل بها فتحات ونضعها في طبق كبير ونضيف إليها التتبيلة ونضعها في الفتحات الموجودة بها.

يجب أن نهتم بوضع تتبيلة الفراخ تحت الجلد وفي كل فتحة في قطع الفراخ.

بعد ذلك نترك الفراخ في التتبيلة لمدة ليلة كاملة حتى تتشرب التتبيلة أو لمدة ست ساعات قبل الشوي حسب رغبتكم.

ثم نحضر صينية ونضع بها قطع الفراخ ويمكنكم إضافة حلقات البصل أو شرائح الطماطم معها حسب رغبتكم.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية ونتركها حتى تنضج جيدا.

بعد أن تنضج الفراخ نخرج الصينية من الفرن ونضع بها فحمة ملفوفة بورق الفويل ونعيد الصينية في الفرن حتى تأخذ الفراخ نكهة الشوي.

ثم نضعها في أطباق التقديم وبالهنا والشفاء. عمر شويل - جدة طريقة عمل الفراخ المشوية للشيف يسري في المنزل بمكونات سهلة - ثقفني

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