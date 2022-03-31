نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر افضل طريقة لعمل عجينة السمبوسة المقرمشة في المنزل زي الجاهزة بمكونات بسيطة وسهلة وبدون التكاليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعد السمبوسة من احلى واشهى المقبلات العربية والخليجية التي تقدم على أى مائدة بجانب الأطباق الرئيسية المحببة إليكم، حيث تختلف طرق تحضير السمبوسة من بلد إلى بلد وتحضر بالحشوات المختلفة على حسب رغبة كل شخص فيما يحب ومنها الجبن واللحم المفروم والخضار، حيث توافر في جميع المتاجر المختصة للمأكولات ولكن تحرص كل ام على تحضير ألذ الوصفات في المنزل بأقل التكاليف، حيث تحرص أيضا على عمل كل ما هو جديد في عالم المخبوزات ومنها السمبوسة، سوف نقوم بتحضير عجينة السمبوسة وبعض من الحشوات.

مقبلات مهمه ويكثر عملها في الشهر الكريم شهر رمضان شهر البركه والرحمه والذي نقوم بعمل العزائم به و تجمعات العائله والتي يطلب الاكثريه منها اعداد السمبوسة ومنهم من يطلبها باللحم المعصج او الدجاج او الجبن الموزريلا او الجبن الشيدر اي نوع من الجبن وهذا لانها من المقبلات المقرمشة اللذيذة و هنا سوف نتعلم عمل طريقة عجينة السمبوسك مثل الجاهزه.

مقبلات مهمة ، تعمل في كثير من الأحيان خلال شهر رمضان المبارك ، شهر البركة والرحمة ، حيث نقوم بأداء العزائم والتجمعات العائلية. هنا سوف نتعلم كيفية صنع عجينة السمبوسة ، تمامًا مثل الجاهزة. كما يمكن حشوها بعدد من الحشواا المختلفه والتي تعطي مذاق لذيذ للسمبوسة المقليه فمنها بالجبن الموزريلا والجبن الشيدر واليكم الطريقة عجينة السمبوسة

من المعجنات الاكثر طلبا هي السمبوسة والتي تشتهر بحشوة اللحمة المفرومة بالبصل والثوم والفلفل الاخضر اي تعصج اللحم وتحشي بالسمبوسة والتي هي عجينة على شكل شريحة رقيقة مستطيلة تحشي طرف السمبوسك ثم تقلب على شكل مثلث حتى تقفل من جميع الجهات ثم تقلي في الزيت ولكن على حذر لانها اول نزولها في الزيت تتحمر بعد ثواني تقريبا لا تتحمل الحرارة ابدا

تعتبر السمبوسك من المقرمشات والمقبلات التي لا غني عنها في العزومات و المطاعم فهناك اشخاص عدة يريدون الذهاب للمطاعم لاكل السمبوسك ولكن لا يعلمون ان عملها بالمنزل يجعل لطعمها افضل والذ وبطعم صحي ومضمون لذا هنا طريقة عمل عجينة السمبوسك اللذيذة المقرمشة التي بعد قليها بالزيت تكون مقرمشة ولكن يجب تصفيتها اولا كما ان لها حشوات متنوعة

يعتبر السمبوسك من الوجبات الخفيفة والمقبلات الأساسية للحفلات والمطاعم ، يرغب الكثير من الناس في الذهاب إلى المطاعم لتناول السمبوسة ، لكنهم لا يعرفون أن صنع السمبوسك في المنزل مذاق أفضل ، و لذيذ ، و أكثر صحة لضمان مذاقها. ولهذا نقدم لكم مكونات عجينة السمبوسك السهلة التي تجعل السمبوسك سهلة الحشو و مقرمشة الطعم

عمل عجينة السمبوسة في المنزل

طريقة تحضير عجينة السمبوسة:

المقادير:-

● ٣ اكواب من الدقيق متعدد الاستخدامات.

● ٥ معالق من الزيت أو الزبدة السائلة.

● رشة من الملح.

● ماء دافئ للعجن.

طريقة التحضير:-

– نقوم بتحضير العجان الكهربائي أو بولة كبيرة ونضع بها الدقيق والملح ثم نقوم بإضافة الزيت أو الزبدة السائلة ونقلب جيداً.

– ثم نقوم بإضافة الماء بالتدريج ونستمر بالعجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتكون عجينة متماسكة ولينة.

– تغطى العجينة بكيس بلاستيكي وتترك جانباً لترتاح لمدة ٣٠ دقيقة.

– تفرد العجين بواسطة النشابة ونقوم بتحضير بولة صغيرة ونقوم بتقطيع العجين المفرود على شكل دوائر متوسطة الحجم ونقوم بحشوها بالحشوات المفضلة لديكم.

طريقة تحضير حشوة الخضار:-

تتعد حشوات السمبوسة والتي تعتبر من اهم مقبلات التي تقدم في المطاعم . وفي كل مرة نأكل بها السمبوسة نبحث عن طرق لعملها بكل سهوله في المنزل فالسمبوسة الجاهزه التي تشتري تكون احيانا رديئة الجودة وتتقطع اثناء عملها ولذالك قدمنا قبلا طريقة عمل عجينة السمبوسة في المنزل افضل من الجاهزة وهنا سوف نوضح حشوة الخضار ومكوناتها .

المقادير:-

● ربع كيلو من البسلة.

● ربع كيلو من الجزر المبشور رفيع.

● ثمرة بصل مفروم.

● ثمرة فلفل اخضر رومى مقطع صغير.

● ملعقة صغيرة من الملح.

● نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

● نصف ملعقة صغيرة من البهارات.

● نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

● رشة جوزة الطيب.

حشوة الجبن والزعتر:-

المكونات:-

● نصف كوب من الجبن الرومي المبشور.

● نصف كوب من الجبن الموزاريلا.

● نصف كوب جبنة فيتا.

● نصف كوب زيتون أسود.

● ملعقة من الزعتر.

طريقة التحضير:-

– في مقلاة نقوم بوضع كمية قليلة من الزيت وعليها البصل المقطع والفلفل الأخضر ونقلب جيدا ثم نقوم بوضع البسلة والجزر ونستمر في التقليب.

– نقوم بإضافة الملح والفلفل الأسود والبهارات والبابريكا وجوزة الطيب ونقلب جيدا حتى يتشرب الخضار من التتبيلة وينضج.

– تترك جانبا ليبرد الخضار ثم نقوم بحشو السمبوسة بها.

– في بولة متوسطة نقوم بخلط الجبن الرومي والموزاريلا والفيتا والزيتون والزعتر ونقلب جيدا حتى تختلط تماماً.

– نقوم بفرد نصف العجين المخصص لحشوة الجبن بالنشابة حتى تصبح رقيقة ثم نقوم بتحضير بولة صغيرة لتقطيع العجين إلى كرات متوسطة ونقوم بفرده قليلا.

– ثم نقوم بحشو السمبوسة بخليط الجبن ونغلقها جيدا بالشوكة ونستمر في هذه الطريقة حتى تنتهي كمية العجين والحشوة.

– توضع بصينية مدهونة وتدخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج.

– يمكن استخدام حشوة اللحم المفروم أو الفراخ الفاهيتا.