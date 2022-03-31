نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكنافة بكافة الحشوات مقرمشة ولذيذة مثل الحلواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عدد كبير من السيدات يبحثون بشكل كبير عن طريقة عمل الكنافة في المنزل بحيث تكون مضمونة وخالية من فيروسات أو ميكروبات، وتكون جميع المواد المستخدمة في عملها من داخل المنزل معقمة وغير منتهيه الصلاحية، ومن هنا نقدم لكم أسهل وصفة لها بكافة الحشوات سواء كان الحشو موز، مانجو، كريمة، أو شوكولاتة، موز، مكسرات حسب المتاح عندك بالمنزل وتقومين بتقديمها مقرمشة ولذيذة مثل الجاهزة التي تباع في محلات الحلويات.

الجدير بالذكر أن الكنافة والقطايف والبسبوسة من الحلويات العربية الأصيلة التي يعشقها العرب علي مستوي العالم ويتناولوها بشكل دائم في العزومات والولائم ويشترونها هدية لأي زيارة ضيف.

طريقة عمل الكنافة

المكونات

نصف كيلو من الكنافة الشعر.

كوب كامل من السمن أو الزبدة.

مكسرات حسب الرغبة.

كريمة حلويات حسب الرغبة.

شرائح مانجو حسب الرغبة.

شوكولاتة حسب الرغبة.

موز.

طريقة التحضير:

في البداية قومي بتقطيع الكنافة أو ضربها في الخلاط الكهربائي حتي تبقي فتات خالية تماما من أي تشابك في شعيراتها، ثم نحمرها في السمن أو الزبد حتي يصبح لونها ذهبي ثم نقوم بتبريد الكنافة ونحضر صنية عميقة يتراوح سعتها من 30 إلى 25 سم ونبطن الصنية بالسمن أولا ثم نضع عليها نصف كمية الكنافة مع الضغط حتي لا نترك فراغات ثم نضع الحشو حسب الرغبة سواء كان مكسرات، موز، شرائح مانجو، كريمة حلويات، شوكولاتة، مكسرات، بلح عجوة بالمكسرات، بعد ذلك نضع النصف الثاني من كمية الكنافة علي الحشو مع الضغط أيضا ولا نترك أي فراغات وفي النهاية نضع كمية من السمن أو الزبد السائل علي السطح ثم نقوم بإدخالها الفرن حتي تحمر وجهها وتنضج.

طريقة عمل الشربات

نقوم بإحضار 2 كوب من الماء ونضع عليهم كوب واحد من السكر ونصف عصير ليمونه ونضعهم على النار في وعاء معدني حتي يغلو ويصبح قوام الشربات سميك ثم نترك الشربات يبرد ونضعه بارد علي الكنافة وهي سخنة وننتظر حتي تشرب الكنافة الشربات ويتم تزويد الشربات حسب الحاجة وتقدم باردة وبألف هنا.

طرق أخري لعمل الكنافة

يمكنكم إدخال الكنافة في الطعام العادي وليس كنوع من أنواع الحلوي فيمكنكم حشو الكنافة بالجمبري، عن طريق أحضار جمبري كبير الحجم ثم نقوم بلف عليه الكنافة ثم نضعه في الزيت للقلي حتي يتم نضجه ثم يرفع من الزيت ويوضع على منشفه حتي يصفي تماما من الزيت ويقدم مثل ما هو موجود في الصورة القادمة.

الجدير بالذكر أن عمل الحلويات في المنزل أفضل بكثير من شرائه من الخارج والهدف من ذلك هو ضمان مصدر جميع مواد الخام المستخدمة في إعداده ويمكنكم تحديد وتقليل نسبة السكر في إعداد الحلوي بحيث لا يزيد وزنكم من خلال تناولها وبذلك يتناولها جميع أفراد الأسرة دون أن يشعروا بطعم مزعج، ولعمل وصفات مختلفة حضراتكم ترغبون فيها عليكم ترك تعليق أسفل المقال وسوف نقدم لكم جميع طلباتكم وكل ما هو جديد في عالم الطبخ والحلويات.