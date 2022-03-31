بالخطوات.. طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة بمكونات اقتصادية

طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالبيت بطريقة سهلة وبسيطة وغير مكلفة، ومن المعروف أنها من الحلويات التي يعشقها الجميع خاصة الصغار نظراً لأنها شهية وسهلة الأكل، كما أنها تتميز بالطعم الرائع والمذاق الجذاب، ونذكر أن أيام قليلة ويبدأ شهر رمضان المبارك ويكثر في الكثير من البيوت عمل عصير قمر الدين والمهلبية أيضاً، لذلك يحرص الجميع على التغيير وتقديم أطباق من الحلويات المختلفة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل مهلبية قمر الدين بالمنزل تابعونا للتعرف على المكونات وطريقة التحضير.

طريقة عمل مهلبية قمر الدين

يمكنك معرفة طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة من خلال المكونات والخطوات التالية:

المكونات

باكو من قمر الدين.

5 أكواب من الماء.

ربع كوب من السكر.

4 ملاعق من النشا.

جوز الهند والمكسرات المتاحة.

خطوات التحضير

يمكنك معرفة طريقة عمل مهلبية قمر الدين من خلال الآتي:

نحضر وعاء ونضع به النشا مع نصف كوب من الماء ونقلبهم جيداً.

ثم نحضر وعاء آخر ونضع به باقي الماء وقمر الدين، ونستمر في التقليب حتى يذوب تماماً .

يضاف بعد ذلك السكر وخليط النشا الذي تم تحضيره من قبل.

نستمر في التقليب جيداً حتى تختلط المكونات مع بعضها البعض ويصبح ويصبح القوام ثقيل.

نحضر الأكواب ونضع بها مهلبيه قمر الدين، تزين بعد ذلك بجوز الهند والمكسرات المتاحة.

توضع الأكواب بالثلاجة حتى تتماسك جيداً.

وتصبح أكواب مهلبية قمر الدين بذلك جاهزة للتقديم.

سر نجاح مهلبية قمر الدين

عليك تقطيع قمر الدين إلى شرائح صغيرة عند النقع حتى يسهل فرمها ولا تسبب أي كتل عند عمل المهلبية.

إذا حدث تكتلات أثناء عمل المهلبية عليك فرمه في الخلاط الكهربائي.

وبذلك نكون قدمنا لكم طريقة عمل مهلبية قمر الدين اللذيذة بكل المكونات والخطوات التي تتوفر في البيت، ومن الجدير بالذكر أن هناك أنواع كثيرة من المهلبية منها: مهلبية الفراولة، ومهلبية المانجو، ومهلبية الموز، والكثير من الأنواع الأخرى التي يمكن إعدادها بالبيت، لتناول أطعم وأشهى الحلويات الخفيفة و الطرية التي يمكن تناولها في كافة الأوقات خاصة في فصل الصيف.