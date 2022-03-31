نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 حبات على الريق معجزة لإزالة الكرش وتخسيس البطن في 3 أيام حتي لو كبيرة ومدلدلة بدون رياضة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كل جسم طبيعي يكون له وزن مثالي يجب الا يزيد أو يقل عنه ولكن يعاني الكثير في زيادة في الوزن عن المعدل الطبيعي وهو ما يسبب العديد من الأضرار الصحية, وهناك العديد من الطرق التي يمكن بها التخلص من الوزن الطبيعي الزائد منها أدوية التخسيس ومنها العمليات الخاصة بالتخسيس, ولكن هذه الطرق مكلفة وتحتاج الي اتباع نظام غذائي معين, ويرغب لكثير ممن يعانن من هذه المشكلة في معرفة طريقة طبيعية من البيت يمكن اتباعها للتخلص من اي دهون في الكرش او في أي جزء من الجسم, وهو ما سنوضحه خلال مقالنا هذا بشكل أكثر تفصيل.

كيفية الوصول للوزن المثالي والتخلص من دهون الكرش بسهولة في 3 ايام فقط

خليط اللبان الذكر من أفضل الخلطات الطبيعية التي تساعد في القضاء على أي دهون في الجسم ودون الحاجة الي استخدام أدية للتخسيس, أو عدم تناول الطعام المفضل او أداء تمارين رياضية صعبة, ويساعد الخليط في سد الشهية بشكل طبيعي وبالتالي يقلب معدل السعرات التي تدخل الجسم ويعمل على تحفيز الجسم لحرق الدهون والتخلص من أي سوائل موجودة في الجسم, ويمكن تحضير الوصفة كالتالي:-

يتم وضع أربع حبات من اللبان الذكر على كوب ماء ويوضع عليهم معلقة من حبة البركة.

يضاف على الخليط معلقة من الشمر ومعلقة من عشبة المرمرية, ويوضع معهم ليمونة مقطعة شرائح.

يوضع الخليط على النار ليغلي وبعد ذلك يتم تناوله بشكل يومي قبل الأفطار وخلال 3 أيام سيزول الكرش نهائي.

خليط الكمون والزنجبيل لنسف دهون الكرش نهائي في 3 ايام

الزنجبيل والكمون من الأعشاب المفيدة جدًا للجسم وأهم ذلك أنه يساعد في التخلص من أي دهون في الجسم ويحسنان من وظائف الجسم الحيوية, ويمكن تحضير الخليط عن طريق خلط معلقة من القرفة ونفس الكمية من الزنجبيل ويوضع معهم معلقة من الكمون الخشن, ويوضع الخليط على كوب ماء ويوضع معهم ليمونة مجففة, ويتم غلى المكونات وتصفي ويتم تناوله قبل الأكل مباشرة وفي فترة قصيرة سيتم التخلص من الوزن الزائد.