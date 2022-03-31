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طريقة تدميس الفول البيتي بأسهل طريقة واحلى من برة بكثير، هناك العديد من الوصفات و الاكلات التي لا يمكننا الاستغناء عن تحضيرها وتناولها على مائدة السحور كل يوم وهو الفول المدمس ولذلك بدأ جميع الأمهات وربات البيوت بالبحث عن طريقة تحضير الفول المدمس من المنزل بكل أسراره لتقديمه في سحور رمضان المبارك والابتعاد عن شراءه من الخارج، وسنقدم لكم أحلى تتبيلة وطريقة تحضير الفول المدمس من المنزل بطعم وريحة أحلى بكثير من الجاهز و ستوفيرين الكثير. مقادير الفول المدمس نصف كيلو فول.

بصلة مقطعة.

طماطم مقطعه اربعه.

جزرة.

ربع كوب حمص.

نصف كوب عدس.

ماء مغلي.

نصف ملعقة كركم. طريقة تحضير الفول المدمس في البداية نأتي بالفول ونقوم بازالة الأتربة و الأوساخ المتواجدة به.

بعد ذلك نقوم بغسل الفول جيدا بالماء ثم نقوم بوضعه في وعاء كبير ونملئ الوعاء بالماء.

نترك الفول لمدة 6 ساعات على الأقل لكي يتضاعف حجمه و يزيد. .

وكذلك ناتي بالحمص ونقوم بغسله و نقوم بنقعه في الماء حتى يتضاعف حبات الحمص.

بعد ذلك نصفي الفول من الماء.

ثم نقوم بتقطيع الطماطم إلى 4 قطع و نقوم بتقطيع الجزر قطع كبيرة الحجم.

نأتي ببصلة ونقوم بتقطيعها 4 قطع.

بعد ذلك نقوم بوضع وعاء كبير على النار و نضيف الفول المصفى ثم نقوم بوضع الجزر المقطع و البصل و الطماطم.

نقلبهم مع بعضهم البغض.

ثم نضيف عليهم نصف ملعقة صغيرة من الكركم.

بعد ذلك نأتي بالعدس ونقوم بغسلة بالماء ثم نضيفه على الفول ونقلبهم مع بعضهم..

ثم نقوم بوضع الحمص على الفول نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا.

نأتي بالماء المغلي ونقوم بوضعها في الوعاء على الفول المدمس وباقي المكونات لابد أن نغمر المكونات بالماء حتى نغطي كافة المكونات بالماء.

بعد ذلك نقوم بتغطية وعاء الفول المدمس جيدا ونضعها على نار هادئة جدًا لمدة 6 ساعات..

نحرص على إضافة القليل من الماء المغلي على الفول المدمس كلما تشرب الماء.

نستمر هكذا حتى يتم تدميس الفول المدمس تمامًا.

نترك الفول المدمس حتى يبرد تمامًا ثم قومي بتخزينه في أكياس ثلاجة و قومي باستخدامه كل يوم على مائدة السحور. عمر شويل - جدة طريقة تدميس الفول البيتى بأسهل طريقة وانضف من بره بكتير طعم وريحة و باحلى تحبيشه للفول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تدميس الفول البيتى بأسهل طريقة وانضف من بره بكتير طعم وريحة و باحلى تحبيشه للفول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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