نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وصفة صاروخية لإنبات فراغات الشعر والصلع في أسبوع وعلاج التساقط نهائيا شعرك هينمو بدون توقف وتحدي في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعرض الكثير من السيدات لتساقط الشعر ويحدث ذلك بسبب العديد من المشاكل منها نقص العديد من الفيتامنيات المهمة للشعر والتعرض للتوتر أو الضغط, نقص الحديد في الجسم والعديد من الأسباب الأخري, ويبحث الكثير من أصحاب مشكلة تساقط الشعر عن طريقة لإعادة إنبات الشعر وتكون طبيعية من البيت وليس لها أي أضرار على الشعر وتكون فعالة, وهناك العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لإنبات الشعر مرة أخري ولكن ما سنوضحه خلال المقال هي أفضل وصفة تساعد في إنبات الشعر وزيادة طوله بسرعة الصاروخ.
كيفية التخلص من فراغات الشعر بوصفة البصل وزيادة طوله
البصل من المكونات التي تعد سر من أسرار شعر الهنديات الذين يعرفون حول العالم بطول الشعر وكثافته, ويحتوي البصل على مواد تساعد في إنبات الشعر بسرعة كبيرة ويغذي بصيلة الشعر ويقلل من تساقطها ويزيد من طولها ويساعد أيضا في جعل فروة الرأس نظيفة وصحية, يمكن استخدام البصل من خلال الآتي:-
- يتم بشر بصلة ويتم تصفيتها والحصول على الماء الموجودة بها.
- يضاف على الماء معلقتين خروع ومعلقة زيت قرفة ويقلب كل منهم معًا.
- يوضع الخليط في كمية من الماء المغلي ويقلب حتى يصبح ساخن قليلًا.
- يتم تقسيم الشعر اجزاء ويوزع الخليط على الشعر وبعد ذلك بحركات خفيفة يتم عمل مساج لفروة الرأس وبعد ذلك يترك على الشعر ساعتين.
- خلال الساعتين يتم وتغطيه الشعر بفوطة مبللة ماء ساخن وبعد ذلك يشطف الشعر.
كيفية تطويل الشعر بالبيض بسرعة الصاروخ
البيض من المكونات التي تحتوي على البروتين بنسبة عالية ويحتوي على نسبة كبيرة من العناصر التي تساعد في تغذية بصيلات الشعر منها الزنك الذي يحافظ على صحة الشعر يزيد من طوله بسرعة كبيرة, ويمكن استخدام البيض كالتالي:-
- يتم وضع حبة من البيض ويوضع عليها ربع كوب زيت جوز هند.
- يضاف على الخليط معلقة مايونيز ومعلقة من النشا ويقلب كل الخليط حتى يصبح مثل الكريم.
- يوزع على الشعر ويتم تركة نصف ساعة ويجب أن يكون الشعر مبلل قبل استخدامها.
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