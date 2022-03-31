أسرار نجاح بسكويت السمسم المقرمش احلي من المحلات

طريقة عمل بسكويت السمسم وهو من الحلويات اللذيذة، وهو مناسب للاطفال أيام المدرسة وأيام الامتحانات، كما أنه يمكن أكله مع المشروبات الساخنة مثل الشاي، ويمكن لربة المنزل اعداده في البيت بكل سهولة ، ومن خلال موقع ثقفني سنقوم بتنفيذه بخطوات سهلة المتابعة في منزلك، باستخدام مكونات متوفرة بسهولة في مطبخك، وفي خلال هذه الأيام يهل علينا شهر رمضان لهذا العام 2022، بكل نفحاته العطرة، وتحب ربات البيوت في خلال هذه الأيام، البحث عن طرق لعمل البسكويت فر رمضان، منها طريقة عمل بسكويت النشادر، حيث توجد عدة طرق لعمله، وطريقة تحضير بسكويت العيد، ويمكن عمل بسكويت العشر دقايق.

مقادير بسكويت السمسم

سوف نوضح لكم الآن عبر هذا المقال في ثقفني المكونات التي سنقوم من خلالها بعمل بسكويت السمسم وماهي المقادير المستخدمة في عمله:

نصف كوب زبدة أو سمن وملعقة صغيرة سكر

زوج من البيض

ثلاثة أكواب رقيقة من الدقيق الأبيض

تكلفة فنجان قهوة ببيكربونات الصوديوم

كوب سمسم 14 كوب حليب سائل أو حسب المعجون طريقة التحضير

طريقة تحضير بسكويت السمسم