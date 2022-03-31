طريقة عمل الدونات المقلية بالكريمة في 5 دقائق من المنزل

الدونات تعد من أشهى وأشهر الحلويات التى يقبل عليها الجميع بشكل عام، وحيث يقبل على تناولها الكثير من الكبار والصغار على حد سواء، ويعد الدونات أكثرها شهرة في المعجنات، ولذلك لطعمها اللذيذ والمميز عن باقي المعجنات، كما أن طريقة تحضيرها سهولة وبسيطة في المنزل، ومكوناته الدونات دائماً متوفرة في كل منزل وسهلة، وتتميز أيضاً بأن لها قيمه غذائية عالية، ومن المعروف أن الدونات تتمتع بطعم لذيذ ورائحة جميلة، كما يمكن أن تحضر أقراص الدونات مقلية أو مخبوزة في الفرن، حيث يمكن تزيينها بعدة نكهات مختلفة منها الصوص الشوكولاتة أو الكريمة وغيرها، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الدونات بالكريمة في البيت بكل سهولة وبأقل تكلفة ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الدونات بالكريمة

تعتبر الدونات من أشهر وصفات المعجنات التي تم التطوير فيها وأصبحت تنتشر في ذلك الوقت على نطاق واسع في مختلف الدول خاصةً الدول الأوروبية حيث يقوم المطبخ الأوروبي بالإبداع في طريقة تحضير الدونات حتى أن الطرق المنتشرة في ذلك الوقت جميعهم تم التوصل إلى تلك الطرق من خلال وصفات المطابخ الأوروبية التي يتم تداولها.

المكونات:

ثلاث أكواب من الدقيق الأبيض المنخول .

أثنين كوب من الحليب الدافئ .

أثنين ملعقة كبيرة من السكر الأبيض .

‏ ثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة المذوبة .

عدد أثنين من حبات البيض .

نصف ملعقة صغيرة من ملح الطعام .

ملعقة كبيرة من الخميرة .

كمية من الزيت للقلي .

القليل من الكريمة المخفوقة للتزيين .

كمية من السكر البودرة للتزيين .

طريقة التحضير :